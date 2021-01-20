  • BIST 1.556
  • Altın 442,614
  • Dolar 7,4466
  • Euro 9,0160
  • Lefkoşa 11 °C
  • Mağusa 10 °C
  • Girne 11 °C
  • Güzelyurt 10 °C
  • İskele 10 °C
  • İstanbul 2 °C
  • Ankara -5 °C
SON DAKİKABakan Pilli: "11'i yerel 14 pozitif vaka''

Kıbrıs'ta sonbahar ve kış aylarının en soğuk günü yaşanıyor

» »
Meteoroloji Dairesi Müdürü Raif İlker Buran, bugün sonbahar ve kış aylarının en soğuk günün yaşadığını söyledi.
Kıbrıs'ta sonbahar ve kış aylarının en soğuk günü yaşanıyor

Meteoroloji Dairesi Müdürü Raif İlker Buran, bugün sonbahar ve kış aylarının en soğuk günün yaşadığını söyledi.

TAK muhabirinin sorularını yanıtlayan Buran, bugün sıcaklığın iç kesimlerde 9.5 derece dolaylarında olduğuna işaret ederek, sonbahar ve kış aylarının en soğuk günün yaşandığını söyledi.

Dün hava sıcaklığının iç kesimlerde 10, sahillerde ise 12 derece dolayların da olduğunu belirten Buran, bugün ise iç kesimlerde 9.5, sahillerde ise sıcaklığın 11 derece dolaylarında olduğunu kaydetti.

İleriki 3 gün içinde sabah saatlerinde don görüleceğini, ancak günün ilerleyen saatlerinde sıcaklıkların tedricen artmasının beklendiğini ifade eden Buran, yağışlı havanın bölgeyi terk ettiğini, ayın 26’sına kadar da herhangi bir yağış beklentisi bulunmadığını belirtti.

Buran, fırtına ve rüzgarın da etkisini yitirdiğin, yarından itibaren kuzey ve doğudan orta şiddette rüzgar beklendiğini sözlerine ekledi.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Bugünden itibaren sağanak yağmur ve fırtına bekleniyor16 Ocak 2021 Cumartesi 11:52
  • Günlük Hava Durumu (16 Ocak 2021 Cumartesi)16 Ocak 2021 Cumartesi 09:20
  • Yarından İtibaren Yer Yer Yağmur, Fırtına; Çarşambadan İtibaren Sabah Saatlerinde Don Bekleniyor15 Ocak 2021 Cuma 16:35
  • Günlük Hava Durumu (15 Ocak 2021)15 Ocak 2021 Cuma 09:09
  • Günlük Hava Durumu (14 Ocak 2021)14 Ocak 2021 Perşembe 09:04
  • Yağışlı Havanın Devam Etmesi Bekleniyor13 Ocak 2021 Çarşamba 17:54
  • Günlük Hava Durumu (13 Ocak 2021)13 Ocak 2021 Çarşamba 09:14
  • Günlük Hava Durumu (11 Ocak 2021 Pazartesi)11 Ocak 2021 Pazartesi 09:18
  • Meteoroloji Dairesi’nden Toz Uyarısı10 Ocak 2021 Pazar 12:34
  • Günlük Hava Durumu (09 Ocak 2021 Cumartesi)09 Ocak 2021 Cumartesi 09:30
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti