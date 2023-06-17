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Kimliksizler, bugün eylem düzenliyor

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Kimliksizler, bugün Güney Kıbrıs Meclisi’ne yürüyüş düzenleyecek
Kimliksizler, bugün eylem düzenliyor

Kimliksizler Derneği, bugün Güney Kıbrıs Meclisi’ne yürüyecek. Yürüyüş, saat 17.00’de Ledra Palace Sınır Kapısı’ndan başlayacak.

Kimliksizler Derneği tarafından yapılan yazılı açıklamada, kitle toplantısında üyelerinden gelen öneriler neticesinde Güney Kıbrıs Parlamentosu önünde eylem yapma kararı alındığı belirtildi.

Açıklamada, “Kıbrıs Cumhuriyeti vatandaşlarının çocuklarının da vatandaşlık hakkını savunan Kimliksizler Derneği, 17 Haziran Cumartesi günü saat 17.00’de Ledra Palace’tan başlayacak bir yürüyüşle Güney Kıbrıs’taki Meclis’e yürüyecek. Eyleme, başta kimliksiz kişiler ve aileleri olmak üzere, insan haklarını ve özellikle çocuk haklarını savunan tüm kişilerin katılımı ve sendika, parti ve benzeri demokratik örgütlerin açık desteği bekleniyor” denildi.

Açıklamada Kimliksizler Derneği’nin dava süreçlerinin ilerletmesinin yanı sıra, Güney Kıbrıs İçişleri Bakanlığı önünde protesto gösterisi yaptığı, uluslararası basını harekete geçirdiği, Avrupa Birliği Dilekçe Komitesi’ne 675 imzalı bir dilekçe sunduğu, çeşitli yabancı elçiliklerle ve AB yetkilileri ile görüşerek konuyu AB ülkelerinin de gündemine getirdiği kaydedildi.

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