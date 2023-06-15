Kimliksizler'in eylemine bir destek de BASIN-SEN'den geldi

Kıbrıs Cumhuriyeti makamlarının, Kıbrıslı Türklerle evlenen kişiler ile bu evlilikten dünyaya gelen çocuklara yönelik insan hakları gaspı ne yazık ki devam etmektedir.

Kıbrıslı Türklerin 1960 Anaysasından doğan hakları neticesinde evlendiği kişilerin ve dünyaya gelen çocuklarının vatandaşlık alma hakkını elinden alan Kıbrıslı Rum makamlar, yıllardır bu konuda verilen mücadeleyi de dikkate almaktan kaçınmıştır.

Oysa bu haklar uluslararası bir anlaşmadan kaynaklanmaktadır ve bu hakların gasp edilmesi de açıkça insan haklarının ihlal edilmesidir. Ne yazık ki bu gaspı Kıbrıslı Türklerin bir bölümüne güneydeki makamlar, Kıbrıslı Rumlar’ın da bir bölümüne kuzeydeki makamlar yapmaktadır.

Her iki toplum tarafından gerek eylemsel gerekse de hukuksal anlamda bu insan haklarına aykırı tutuma karşı verilecek olan her mücadelede Basın Emekçileri Sendikası olarak taraf olduğumuzun ve bu alanda mücadele veren tüm örgütlerimize destek vereceğimizin bilinmesini isteriz.

Bu bağlamda “Kimliksizler” örgütünün 17 Haziran 2023 cumartesi günü saat 17.00 ‘de düzenleyeceği eyleme destek vereceğimizi belirtirken, bu konudan mağdur olan veya olmayan tüm üyelerimizi yapılacak olan eyleme destek vermeye çağırıyoruz.

Basın Emekçileri Sendikası

Yönetim Kurulu