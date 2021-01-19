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Kız arkadaşının 8 yaşındaki kızına cinsel istismarda bulunduğu iddia ediliyor

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Girne’de meydana gelen çocuğun cinsel istismarı suçlamasıyla tutuklanan A.Y.(E-40) dün mahkemeye çıkarıldı.
Kız arkadaşının 8 yaşındaki kızına cinsel istismarda bulunduğu iddia ediliyor

Girne’de meydana gelen çocuğun cinsel istismarı suçlamasıyla tutuklanan A.Y.(E-40) dün mahkemeye çıkarıldı.

DETAY ÖZEL -EVRİM KAMALI

Polis çavuşu Tufan Yoncacı, zanlının 2019-2020 yılları arasında Girne’de birlikte yaşadığı kız arkadaşı F.K.’nin şu anda 8 yaşında olan kızına cinsel istismarda bulunduğu iddiasıyla tutuklandığını söyledi. Yoncacı, şikayetin 18 ocak 2021 tarihinde yapıldığını; zanlının 3 ayrı günde kız çocuğunun cinsel organına elleyerek, kucağına alarak ve penisini kız çocuğuna tutturarak cinsel istismar suçunu işlediğine dair şikayet yapıldığını söyledi.

Şikayet üzerine soruşturma başlatıldığını, kız çocuğunun muayeneden geçirildiğini, cinsel ilişki bulgusu tespit edilmediğini ifade eden polis, hem 8 yaşındaki kız çocuğunun hem de 9 yaşındaki ablasının çocuk psikoloğuna götürüleceğini, uzmanlar eşliğinde ifadelerinin alınacağını söyledi. Soruşturmanın devam ettiğini kaydeden polis, zanlının 3 gün süreyle tutuklu kalmasını talep etti.

Mahkeme talebi kabul etti.

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