Kız çocukları hayatını kaybetti

Kıbrıs’ın güneyinde bu sabah meydana gelen trafik kazasında beş kişinin bulunduğu araçta 11 yaşındaki iki kız hayatını kaybetti.

Kaza, 40 yaşındaki şoförün otobanda aracın kontrolünü kaybetmesi ve yolda 50-60 metre sürüklendikten sonra ters dönerek orta refüje çıkması sonucu gerçekleşti. Araçta emniyet kemeri takmayan 11 yaşındaki iki kızın olay yerinde hayatını kaybettiği ve kaza sonrası bir tanesinin araçtan dışarıya fırladığı da belirtildi.

Kaza sırasında araçta bulunan 14 ve 15 yaşındaki çocuklar ile araç sürücüsünün hafif şekilde yaralandığı ve hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi.

“Hayatını kaybeden kızlar farklı ailelerden”

Limasol Polisi Şef Yardımcısı Philippos Papaila, Cyprus Maile’e yaptığı açıklamada, araçta bulunan gençlerin farklı ailelerden olduğu ve yurtdışında katıldıkları bir eğitim seminerinin ardından Larnaka Havalimanı’na geldiklerini belirtti.

Papalia, kaza sonrası araçta bulunan şoför ve iki erkek çocuğun araçta sıkıştığını ve ekiplerin aracı kesmesi sonucu kurtarılabildiğini de kaydetti.

“Emniyet kemeri hayat kurtarır”

Rum Polisi Trafik Şube Sorumlusu Spyros Spyrou, Cyprus Mail’e yaptığı açıklamada, emniyet kemerinin hayat kurtardığını belirterek, polis güçlerinin mucize yaratamayacağını ve her araca girip vatandaşa emniyet kemeri takması yönünde uyarıda bulunamayacaklarını kaydetti.

Spyrou, açıklamasında, polis güçlerinin güvenlik kampanyası başlattığını da belirterek, Başkan Anastasiadis’ten yollara kamera konulması için izin vermesi yönünde ricada bulundu.

Kaza sonucu, otoban kısa süreliğine trafiğe kapatıldı.