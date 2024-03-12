KKTC Lise Öğrencileri DAÜ'de Atölye Çalışmalarında: Meslek Yolculuğu Başlıyor

DAÜ’DE KKTC LİSE ÖĞRENCİLERİNE YÖNELİK DÜZENLENEN ATÖLYE ÇALIŞMALARI BAŞLADI

Doğu Akdeniz Üniversitesi’nin (DAÜ) Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) lise son sınıf öğrencilerine yönelik düzenlediği “Atölye Çalışmaları” 11 Mart 2024 Pazartesi günü, 09:30– 12:00 saatleri arasında DAÜ kampüsündeki çeşitli akademik birimlerde yapılmaya başlandı.

Söz konusu atölye çalışmaları kapsamında 11 Mart 2024 Pazartesi tarihinde Kurtuluş Lisesi, Cengiz Topel Endüstri Meslek Lisesi, Lapta Yavuzlar Lisesi, Lefke Gazi Lisesi, Anafartalar Lisesi ve Girne Turizm Meslek Lisesi öğrencileri DAÜ’ye geldi. Öğrenciler tercih etmeyi planladıkları meslek ve uzmanlık alanlarına göre gruplara ayrılarak ilgili fakültede akademik uzmanlar eşliğinde atölye çalışması yaptılar.

Atölye çalışmaları kapsamında 12 Mart 2024 tarihinde ise Dr. Fazıl Küçük Endüstri ve Meslek Lisesi, Gazimağusa Meslek Lisesi, Gazimağusa Ticaret Lisesi, Polatpaşa Lisesi, Gazimağusa Türk Maarif Koleji, Namık Kemal Lisesi ve Doğu Akdeniz Doğa Koleji öğrencilerinin katılımı ile atölye çalışmaları devam etti.

Öğrenciler Ne dedi?

Alina DRAGOMAN

Namık Kemal Lisesi’nden geliyorum. İç Mimarlık Bölümü ya da Mimarlık Bölümü’nde okumak istiyorum. Atölye çalışmaları benim için çok faydalı oldu. İstediğim alanla ilgili yeni bilgiler edinmiş oldum. Bu sene DAÜ’yü kazanmak için uğraşacağım.

Baran KANDİLİ

Gazimağusa Meslek Lisesi’nden geliyorum. Babamın marangoz atölyesi olduğu için İç Mimarlık Bölümü’nü okumayı düşünüyorum. Hedeflerimi başaracağıma inanıyorum. Atölye çalışmaları benim için çok faydalı oldu. Burada hocalar çok samimi. DAÜ’yü seçmeyi düşünüyorum.

Emirhan YILDIZ

Dr. Fazıl Küçük Endüstri Meslek Lisesi’nden geliyorum. İnşaat Mühendisliği Bölümü’nü düşünüyorum. Lisesede bu bölümü okuyorum. Atölye çalışmaları sayesinde bu bölüm ile ilgili detaylı bilgi edinmiş oldum. Aklımdaki bölüm zaten inşaat mühendisliğiydi ancak atölye çalışmaları ile daha emin oldum. Bu bölüm üzerine ilerlemeyi düşünüyorum. DAÜ’yü tercih edeceğim.

Atölye Çalışmaları 19 Mart Tarihine Kadar Devam Edecek

89 farklı konuda 19 Mart 2024 tarihine kadar devam edecek olan Atölye Çalışmaları ile lise son sınıf öğrencilerinin var olan kabiliyetlerini ortaya çıkarmak ve gelişimlerine katkıda bulunmak amaçlanıyor.

Atölye Çalışmaları kapsamında 18 Mart 2024 tarihinde Bekirpaşa Lisesi, Güzelyurt Türk Maarif Koleji, İskele Ticaret Lisesi, İskele Evkaf Türk Maarif Koleji, Erenköy Lisesi, Karpaz Meslek Lisesi, Değirmenlik Lisesi, Hala Sultan İlahiyat Koleji, Esin Leman Lisesi, Lefkoşa Türk Lisesi ve TED Koleji öğrencileri düzenlenecek olan atölye çalışmalarına katılacak. 19 Mart 2024 tarihinde de Anadolu Güzel Sanatlar Lisesi, 20 Temmuz Fen Lisesi, Atatürk Meslek Lisesi, Bülent Ecevit Anadolu Lisesi, Haydarpaşa Ticaret Lisesi, Levent Koleji, Osman Örek Meslek Lisesi, Sedat Simavi Endüstri Meslek Lisesi ve 19 Mayıs Türk Maarif Koleji öğrencileri atölye çalışmalarında yer alacak.