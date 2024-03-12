  • BIST 9032.94
  • Altın 2227.369
  • Dolar 32.0598
  • Euro 34.9981
  • Lefkoşa 22 °C
  • Mağusa 21 °C
  • Girne 20 °C
  • Güzelyurt 22 °C
  • İskele 21 °C
  • İstanbul 15 °C
  • Ankara 19 °C
SON DAKİKASibel Tatar, İstanbul’da Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası’nın konserini izledi

KKTC Lise Öğrencileri DAÜ'de Atölye Çalışmalarında: Meslek Yolculuğu Başlıyor

» »
DAÜ'de Lise Öğrencilerine Yönelik Atölye Çalışmaları: Meslek Seçiminde Yön Gösterici
KKTC Lise Öğrencileri DAÜ'de Atölye Çalışmalarında: Meslek Yolculuğu Başlıyor

DAÜ’DE KKTC LİSE ÖĞRENCİLERİNE YÖNELİK DÜZENLENEN ATÖLYE ÇALIŞMALARI BAŞLADI

Doğu Akdeniz Üniversitesi’nin (DAÜ) Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) lise son sınıf öğrencilerine yönelik düzenlediği “Atölye Çalışmaları” 11 Mart 2024 Pazartesi günü, 09:30– 12:00 saatleri arasında DAÜ kampüsündeki çeşitli akademik birimlerde yapılmaya başlandı.

Söz konusu atölye çalışmaları kapsamında 11 Mart 2024 Pazartesi tarihinde Kurtuluş Lisesi, Cengiz Topel Endüstri Meslek Lisesi, Lapta Yavuzlar Lisesi, Lefke Gazi Lisesi, Anafartalar Lisesi ve Girne Turizm Meslek Lisesi öğrencileri DAÜ’ye geldi. Öğrenciler tercih etmeyi planladıkları meslek ve uzmanlık alanlarına göre gruplara ayrılarak ilgili fakültede akademik uzmanlar eşliğinde atölye çalışması yaptılar.

 

Atölye çalışmaları kapsamında 12 Mart 2024 tarihinde ise Dr. Fazıl Küçük Endüstri ve Meslek Lisesi, Gazimağusa Meslek Lisesi, Gazimağusa Ticaret Lisesi, Polatpaşa Lisesi, Gazimağusa Türk Maarif Koleji, Namık Kemal Lisesi ve Doğu Akdeniz Doğa Koleji öğrencilerinin katılımı ile atölye çalışmaları devam etti.

 

Öğrenciler Ne dedi?

 

Alina DRAGOMAN

Namık Kemal Lisesi’nden geliyorum. İç Mimarlık Bölümü ya da Mimarlık Bölümü’nde okumak istiyorum. Atölye çalışmaları benim için çok faydalı oldu. İstediğim alanla ilgili yeni bilgiler edinmiş oldum. Bu sene DAÜ’yü kazanmak için uğraşacağım.

 

Baran KANDİLİ

Gazimağusa Meslek Lisesi’nden geliyorum. Babamın marangoz atölyesi olduğu için İç Mimarlık Bölümü’nü okumayı düşünüyorum. Hedeflerimi başaracağıma inanıyorum. Atölye çalışmaları benim için çok faydalı oldu. Burada hocalar çok samimi. DAÜ’yü seçmeyi düşünüyorum.

 

Emirhan YILDIZ

Dr. Fazıl Küçük Endüstri Meslek Lisesi’nden geliyorum. İnşaat Mühendisliği Bölümü’nü düşünüyorum. Lisesede bu bölümü okuyorum. Atölye çalışmaları sayesinde bu bölüm ile ilgili detaylı bilgi edinmiş oldum. Aklımdaki bölüm zaten inşaat mühendisliğiydi ancak atölye çalışmaları ile daha emin oldum. Bu bölüm üzerine ilerlemeyi düşünüyorum. DAÜ’yü tercih edeceğim.

 

Atölye Çalışmaları 19 Mart Tarihine Kadar Devam Edecek

89 farklı konuda 19 Mart 2024 tarihine kadar devam edecek olan Atölye Çalışmaları ile lise son sınıf öğrencilerinin var olan kabiliyetlerini ortaya çıkarmak ve gelişimlerine katkıda bulunmak amaçlanıyor.

 

Atölye Çalışmaları kapsamında 18 Mart 2024 tarihinde Bekirpaşa Lisesi, Güzelyurt Türk Maarif Koleji, İskele Ticaret Lisesi, İskele Evkaf Türk Maarif Koleji, Erenköy Lisesi, Karpaz Meslek Lisesi, Değirmenlik Lisesi, Hala Sultan İlahiyat Koleji, Esin Leman Lisesi, Lefkoşa Türk Lisesi ve TED Koleji öğrencileri düzenlenecek olan atölye çalışmalarına katılacak. 19 Mart 2024 tarihinde de Anadolu Güzel Sanatlar Lisesi, 20 Temmuz Fen Lisesi, Atatürk Meslek Lisesi, Bülent Ecevit Anadolu Lisesi, Haydarpaşa Ticaret Lisesi, Levent Koleji, Osman Örek Meslek Lisesi, Sedat Simavi Endüstri Meslek Lisesi ve 19 Mayıs Türk Maarif Koleji öğrencileri atölye çalışmalarında yer alacak.

 

 

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • DAÜ ve KPKD Arasında İş Birliği Protokolü İmzalandı06 Mart 2024 Çarşamba 22:09
  • DAÜ Öğretim Üyesi Doç. Dr. Devrim Aydın, Avrupa'nın Önde Gelen Araştırmacıları Arasında Yüksek Başarı Elde Etti05 Mart 2024 Salı 16:35
  • DAÜ Personel Şampiyonası, KKTC Meclisi ve DAÜ Arasında Anı Maçı İle Son Buldu05 Mart 2024 Salı 11:22
  • DAÜ Ev Sahipliğinde "Kadın-lık Halleri" Konulu Sergi Açılıyor04 Mart 2024 Pazartesi 12:22
  • DAÜ'nün "Tutkulu Bir Serüven: Kıbrıs Sandıkları Katalog Tanıtımı ve Söyleşisi" Büyük İlgi Gördü26 Şubat 2024 Pazartesi 15:16
  • DAÜ Fizik Bölümü Başkanı Prof. Dr. İzzet Sakallı, Europhysics Letters Seçkin Hakem Ödülü’ne Layık Görüldü23 Şubat 2024 Cuma 12:36
  • Doğu Akdeniz Üniversitesi, Avrasya Üniversiteler Birliği'ne Üye Oldu22 Şubat 2024 Perşembe 17:19
  • DAÜ ile ilgili Üstel devreye giriyor... Sorun çözülecek mi?22 Şubat 2024 Perşembe 09:52
  • DAÜ Personel Şampiyonası Başladı: Voleybol, Basketbol ve Futsal Heyecanı21 Şubat 2024 Çarşamba 15:37
  • DAÜ, "Tutkulu Bir Serüven: Kıbrıs Sandıkları" Katalog Tanıtımı ve Söyleşisi İle Kitapseverlerle Buluşuyor21 Şubat 2024 Çarşamba 15:25
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 - +90 533 851 38 51 Faks : haber@detaykibris.com
    Haber Scripti