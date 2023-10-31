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KKTC Üniversitelerinin Bilim ve Teknoloji Alanlarındaki Projelerinin Desteklenmesi Amacıyla İş Birliği Protokolü İmzalandı

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KKTC Üniversitelerinin Bilim ve Teknoloji Alanlarındaki Projelerinin Desteklenmesi Amacıyla İş Birliği Protokolü İmzalandı
KKTC Üniversitelerinin Bilim ve Teknoloji Alanlarındaki Projelerinin Desteklenmesi Amacıyla İş Birliği Protokolü İmzalandı

KKTC üniversitelerinin bilim ve teknoloji alanlarındaki projelerinin desteklenmesi amacıyla Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Milli Eğitim Bakanlığı ile Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu (TÜBİTAK) arasında iş birliği protokolü imzalandı.  

Protokole; Lefkoşa’da Milli Eğitim Bakanı Nazım Çavuşoğlu, Ankara’da ise TÜBİTAK Başkanı Prof. Dr. Hasan Mandal imza koydu.

Lefkoşa’da düzenlenen imza töreninde, Türkiye Cumhuriyeti Lefkoşa Büyükelçiliği Kalkınma ve Ekonomik İşbirliği Ofisi (KEİ) Koordinatörü Ömer Cihan, Milli Eğitim Bakanlığı Müsteşarı Aytunç Şirket ve Yüksek Öğrenim ve Dışilişkiler Dairesi Müdürü Behcet Çelebi de hazır bulundu.

Milli Eğitim Bakanı Nazım Çavuşoğlu imza töreninde yaptığı konuşmada; TÜBİTAK ile imzalanan bu protokolün ülke adına atılan büyük bir adım olduğuna vurgu yaptı.

Protokol ile KKTC’de faaliyet gösteren üniversitelerin bilim ve teknoloji alanlarında yapacağı çalışmalara destek verileceğini belirten Çavuşoğlu, “Projeleri ile TÜBİTAK programlarına başvuracak olan tüm bilim insanlarımıza ve yükseköğretim kurumlarına çalışmalarında başarılar dilerim.” ifadelerini kullandı.

Çavuşoğlu, protokolün hazırlanmasına katkı koyan herkese ve desteklerini esirgemeyen KEİ Ofisi’ne de teşekkür ederek, hayırlı olmasını diledi.

Türkiye Cumhuriyeti Lefkoşa Büyükelçiliği Kalkınma ve Ekonomik İşbirliği (KEİ) Ofisi Koordinatörü Ömer Cihan ise imzalanan bu protokolün KKTC’nin kalkınması adına büyük bir adım olduğunu belirterek, her iki ülke için hayırlı olmasını temenni etti.

İmzalanan protokol; her iki ülkenin mevcut yasa ve yönetmeliklerine uygun olarak, bilim ve teknoloji alanındaki iş birliğini teşvik etme ve destekleme amacı taşıyor.

Doğa bilimleri, mühendislik ve teknoloji, tıp ve sağlık bilimleri, tarım bilimleri ve veterinerlik ile sosyal ve beşeri bilimler alanlarında da iş birliği yapılması hedeflenen bu protokolle, KKTC’deki bilim insanlarının TÜBİTAK programlarına başvurabilmesinin, değerlendirme ve izleme sistemlerinden faydalanabilmesinin önünü açılacak.

Başvurular ve değerlendirme süreçleri hakkındaki detaylar ise Milli Eğitim Bakanlığı ve TÜBİTAK’ın oluşturacağı ortak komite tarafından belirlenerek duyurulacak.

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