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KKTC'de bir haftada 19 yangın

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İtfaiye Müdürlüğü, 10-16 Haziran arasındaki bir haftada toplam 19 yangına ve 24 olaya müdahale etti.
KKTC'de bir haftada 19 yangın

İtfaiye Müdürlüğü’nden yapılan yazılı açıklamada, yangınlar sonucunda meydana gelen toplam zarar miktarının yaklaşık 1 milyon 817 bin 600 TL olduğu belirtildi.

Yangınların 7’si Girne, 5’i Lefkoşa, 3’ü İskele, 2’si Gemikonağı’nda çıkarken, Gazimağusa ve Güzelyurt’ta da birer yangın kayda geçti.

Yangınların muhtemel sebepleri; “kısa devre, bilinmeyen kişi veya kişiler tarafından yakma, su motorundan atılan kıvılcımların kuru otları tutuşturması, aracına tamir yaptığı esnada akü üzerinde bulunan kabloların birbirine temas edip kıvılcım atması sonucu alevlenmesi, bilinmeyen kişi veya kişiler tarafından söndürülmeden atılan sigara izmaritleri, kaynak makinesinden çıkan kıvılcımlar ile havai elektrik tellerinin birbirine teması sonucu düşen kıvılcımların kuru otları tutuşturması ve çöplük alan içerisinde bulunan cam şişelerin güneş ışınlarına maruz kalıp mercek görevi görmesi ile çöpleri yakması” olarak yer aldı.

İtfaiye ekiplerinin müdahale ettiği hususi servis olayları ise, “asansörde ve trafik kazasında aracı içerisinde sıkışarak mahsur kalan şahısların kurtarılması, yangın eğitimi verilmesi, yol güvenliğinin sağlanması, özel görev, su deposu arasında sıkışarak mahsur kalan köpeğin kurtarılması, aracın motor bölümünde, duvarlar arasında ve derin kuyuya düşerek mahsur kalan kedilerin kurtarılması, hayatını kaybeden şahısların adli soruşturma amaçlı hastaneye sevkinin sağlanması ve beton duvar üzerindeyken, dengesini kaybederek denize düşen şahsın bulunduğu yerden sedye ile kurtarılarak sağlık görevlilerine teslim edilmesi” şeklinde sıralandı.

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