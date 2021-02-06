KKTC’de Covid-19’dan bir ölüm daha

Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’nde Yoğun Bakım Servisi’nde Covid-19 tanısı ile tedavi gören 62 yaşındaki Siyami Yılmaz’ın vefat ettiği açıklandı.

5 günden beridir yoğun bakımda tedavisi devam eden hasta yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

Sağlık Bakanı Dr. Ali Pilli, Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Hastanesi’nde korona virüs tedavisi gören 62 yaşındaki Siyami Yalnız’ın hayatını kaybettiğini açıkladı.

Pilli açıklamasında, “COVID 19 tanısı ile yoğun bakımda tedavi gören 62 yaşındaki Siyami Yılmaz vefat etmiştir. Yılmaz, hipertansiyon, atrial fibrilasyon ve serebrovasküler olay ( akut inme) nedeni ile 5 gün önce acil servise başvurmuş ve yapılan tetkiklerinde PCR testinin positif olduğu saptanmıştır. 5 günden beridir yoğun bakımda tedavisi devam eden hasta yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetmiştir. Merhum kişiye Allah’tan rahmet , yaslı ailesine başsağlığı ve sabırlar dilerim.Hepimizin başı sağolsun.” dedi.

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