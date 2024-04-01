KKTC'de Haftalık İtfaiye Raporu: Yangınlar ve Hususi Servis Olayları

HAFTALIK İTFAİYE RAPORU

25-31 Mart 2024 tarihlerini kapsayan süre içerisinde, KKTC’de toplam (6) adet yangın ve (26) adet hususi servis olayı meydana gelmiştir. Yangınlar sonucu meydana gelen toplam zarar miktarı 66.000 TL’dir.

Belirtilen tarih aralığında meydana gelen yangınların muhtemel sebepleri; elektrik kaynaklı kısa devre, gaz kaçağı, söndürülmeden atılan sigara izmaritleri, araç içerisinde bulunan çakmağın ısınıp patlaması ve kişi/ler tarafından yakma olarak yer almıştır.

Hususi servis olayları ise; su tahliyesi, yangın eğitimi verilmesi, aracın motor bölümünde ve su kuyusunda mahsur kalan kedilerin kurtarılması, yangına karşı tedbir alınması, trafik kazasında araç içerisinde sıkışarak mahsur kalan şahısların kurtarılması ve hayatını kaybeden şahısların adli soruşturma amaçlı hastaneye sevkinin sağlanması olarak yer almıştır