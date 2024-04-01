  • BIST 9125.73
  • Altın 2324.476
  • Dolar 32.1294
  • Euro 34.626
  • Lefkoşa 30 °C
  • Mağusa 31 °C
  • Girne 27 °C
  • Güzelyurt 30 °C
  • İskele 31 °C
  • İstanbul 24 °C
  • Ankara 24 °C
SON DAKİKABinlerce İsrailli Tel Aviv’de haykırdı: Netanyahu istifa

KKTC'de Haftalık İtfaiye Raporu: Yangınlar ve Hususi Servis Olayları

» »
KKTC'de Haftalık İtfaiye Raporu: 6 Yangın, 26 Hususi Servis Olayı
KKTC'de Haftalık İtfaiye Raporu: Yangınlar ve Hususi Servis Olayları

HAFTALIK İTFAİYE RAPORU

25-31 Mart 2024 tarihlerini kapsayan süre içerisinde, KKTC’de toplam (6) adet yangın ve (26) adet hususi servis olayı meydana gelmiştir. Yangınlar sonucu meydana gelen toplam zarar miktarı 66.000 TL’dir.

Belirtilen tarih aralığında meydana gelen yangınların muhtemel sebepleri; elektrik kaynaklı kısa devre, gaz kaçağı, söndürülmeden atılan sigara izmaritleri, araç içerisinde bulunan çakmağın ısınıp patlaması ve kişi/ler tarafından yakma olarak yer almıştır.

Hususi servis olayları ise; su tahliyesi, yangın eğitimi verilmesi, aracın motor bölümünde ve su kuyusunda mahsur kalan kedilerin kurtarılması, yangına karşı tedbir alınması, trafik kazasında araç içerisinde sıkışarak mahsur kalan şahısların kurtarılması ve hayatını kaybeden şahısların adli soruşturma amaçlı hastaneye sevkinin sağlanması olarak yer almıştır

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Mecliste eylem: Grev sonuç alıncaya kadar devam edecek01 Nisan 2024 Pazartesi 13:32
  • Tüp gaz 445 TL oldu01 Nisan 2024 Pazartesi 13:11
  • Ercan Havalimanı'nda Uyuşturucu Madde Operasyonu: Şüpheli Tutuklandı01 Nisan 2024 Pazartesi 12:20
  • Girne'de Trafik Kazası Faciası: Bir Yaya Daha Yaşamını Yitirdi01 Nisan 2024 Pazartesi 12:17
  • Meclisteki grev devam ediyor01 Nisan 2024 Pazartesi 11:17
  • Borcu olanlar dikkat!01 Nisan 2024 Pazartesi 10:56
  • UBP Siyaset Akademisi üçüncü hafta programı tamamlandı01 Nisan 2024 Pazartesi 10:55
  • Kıb-Tek: Borçlu abonelerin elektrikleri yarın kesilecek01 Nisan 2024 Pazartesi 10:49
  • Meteoroloji’den toz uyarısı01 Nisan 2024 Pazartesi 10:27
  • Tüp gaza 30 TL zam!01 Nisan 2024 Pazartesi 09:13
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 - +90 533 851 38 51 Faks : haber@detaykibris.com
    Haber Scripti