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KKTC'den gemi ile Mersin'e giden 3 FETÖ üyesi tutuklandı

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Mersin'de, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) Türk Silahlı Kuvvetleri yapılanmasına yönelik soruşturma kapsamında gözaltına alınan 3 üsteğmen tutuklandı.
KKTC'den gemi ile Mersin'e giden 3 FETÖ üyesi tutuklandı

Mersin'de, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) Türk Silahlı Kuvvetleri yapılanmasına yönelik soruşturma kapsamında gözaltına alınan 3 üsteğmen tutuklandı.

Anadolu Ajansının haberine göre, Mersin İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, örgüte üye oldukları iddiasıyla aranan üsteğmen rütbesindeki muvazzaf askerler S.Y, M.Y.S. ve M.K.E'nin, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nden  gemiyle kente geleceği istihbaratını aldı.

Ekipler, limana indikleri sırada yakalanan şüphelileri yakaladı.

Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen 3 kişi, nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

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