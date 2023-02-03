KKTC'ye eğitim materyali taşıyan 14 tır törenle uğurlandı

"Türkiye-KKTC El Ele, Eğitimde Daha İleriye" projesi kapsamında eğitim materyalleri taşıyacak tırları uğurlama töreni, Ankara'nın Elmadağ ilçesinde bulunan Ders Âletleri Yapım Merkezinde gerçekleşti.

TC Milli Eğitim Bakanlığı’nın resmi sayfasında verilen bilgiye göre, Türkiye ile KKTC arasında eğitim alanında yapılan iş birliği görüşmeleri bağlamında düzenlenen programa TC Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, TC Millî Eğitim Bakanı Mahmut Özer ve Eğitim Bakanı Nazım Çavuşoğlu katıldı.

-"KKTC ziyaretimizde KKTC'deki tüm okulların ihtiyaçlarını karşılamak için söz verdik"

Geçtiğimiz hafta gerçekleşen KKTC ziyaretinde, "KKTC'nin Türkiye Cumhuriyeti Devleti için anlamını izah etmeye gerek yok. KKTC'deki değerli yavrularımızın daha nitelikli bir şekilde eğitim alabilmeleri için Bakanlık olarak her adımı atmaya hazırız." sözlerini kullanan Millî Eğitim Bakanı Mahmut Özer, Ders Âletleri Yapım Merkezinin her geçen gün kapasitesinin genişletildiğine ve eğitim sistemindeki tüm okulların eğitim öğretim materyallerini üretebilme noktasına geldiğine işaret etti.

Bunun çok istisnai bir durum olduğuna değinen Özer, "Buradaki arkadaşlar gece gündüz demeden okullarımızın, o yavrularımızın ihtiyaçlarını karşılayabilmek için gerçekten büyük emek veriyorlar. Büyük fedakârlıkla çalışıyorlar. Tabii, üretim hattımız sadece burası değil. Burası bir koordinasyon merkezidir. Bazı üretimler burada yapılıyor ama ağırlıklı olarak Türkiye'deki tüm meslek eğitim okullarında da üretimleri gerçekleştiriyoruz." diye konuştu.

Bu bağlamda mesleki eğitimdeki kapasitenin çok ciddi bir şekilde artırıldığını kaydeden Özer, 2022 yılının 2,3 milyar liralık üretim cirosuyla kapatıldığını söyledi. Özer, "2023 yılı için hedefi 3 milyar lira olarak belirttik ama kalbimizde yatan hedef, 5 milyar liralık bir üretim kapasitesine ulaşmak. Böylece öğrencilerimiz hem becerilerini üreterek ve yaparak güçlendirecekler hem de ülkemizin ihtiyaçlarını, üretim kapasitesini artıracaklar." dedi.

Özer sözlerine şöyle devam etti: "KKTC ziyaretlerinde KKTC'deki tüm okulların ihtiyaçlarını karşılamak için söz verdiklerini yineleyerek "Öncelikle söz verdiğimiz her şeyi bugün 14 tırla uğurluyoruz. Sayın Cumhurbaşkanı Yardımcımız Fuat Oktay, KKTC'nin ihtiyaçlarını karşılamamızda her zaman yardımcı oldular. Kendilerine müteşekkiriz, tüm çalışma arkadaşlarına teşekkür ediyorum."

Törende konuşan Eğitim Bakanı Nazım Çavuşoğlu da son dönemde yapılan görüşmelerin devamı niteliğinde olan söz konusu projenin içinde bulunmaktan gurur duyduğunu dile getirdi. "KKTC'yi kalkındırmak hepimizin görevidir. Türkiye bugüne kadar olduğu gibi bugün de elinde neleri varsa KKTC'ye vermektedir." diyen Çavuşoğlu; KKTC Eğitim Bakanlığı olarak sağlıklı, güçlü ve Türkiye Cumhuriyeti ile gönülleri bir nesiller yetiştirmek için mücadele verdiklerini kaydetti. Çavuşoğlu, proje için başta Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay ve Millî Eğitim Bakanı Mahmut Özer olmak üzere emeği geçenlere teşekkürlerini sundu.

Konuşmaların ardından Ankara'dan KKTC'ye gidecek olan 14 tır, alkışlarla uğurlandı. Daha sonra Ders Âletleri Yapım Merkezi atölyelerinde incelemeler yapıldı.

Diğer yandan Türkiye'nin KKTC Büyükelçisi Metin Feyzioğlu ve KKTC'nin Türkiye Büyükelçisi İsmet Korukoğlu da törende hazır bulundu.