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Komisyon raporuna göre Yeşil Hat üzerinden ticaret ve geçişler artıyor

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Komisyon tarafından açıklanan Yeşil Hat Tüzüğünün uygulanmasına ilişkin yıllık rapora göre, 2022 yılında Yeşil Hat üzerinden yapılan ticaret ve geçişler 2021 yılına kıyasla artış gösterdi.
Komisyon raporuna göre Yeşil Hat üzerinden ticaret ve geçişler artıyor

Yıllık rapora göre 2022 yılında Yeşil Hat üzerinden yapılan ticaret %138 oranında artarak 14,6 milyon avroyu aşan rekor bir meblağa ulaştı. Bu meblağ 2021 yılında 6,2 milyon avroya yakındı.

Rapor aynı zamanda Kıbrıslı Rumlar, Kıbrıslı Türkler, diğer AB vatandaşları ve üçüncü ülke vatandaşlarının Yeşil Hat'tan geçişlerinin 2021'de kaydedilen 2,3 milyon geçişe kıyasla 2022'de neredeyse 6 milyona yükseldiğini gösteriyor. Rapora göre bu artış, COVID-19 salgınının ardından normale dönüşün memnuniyet verici seviyede olduğunu yansıtıyor.

Komisyon ayrıca 2022 yılında Kıbrıs Türk toplumuna yönelik Yardım Programının uygulanmasına ilişkin yıllık raporunu da kabul etti. 2022 yılı için toplam 33,4 milyon avroluk AB fonu taahhüt edilmişti.

AB'nin finansmanı, 300 öğrencinin daha faydalanacağı ve 2007'den bu yana 2000'den fazla öğrencinin faydalandığı Kıbrıslı Türk öğrencilere yönelik burs programı için beş milyon avroyu içeriyor.

Ayrıca, iki toplumlu Kültürel Miras Teknik Komitesi, Kıbrıs genelindeki kültürel anıtların restorasyonu ya da korunmasına yönelik çalışmalarını sürdürmek üzere 2,6 milyon avro aldı ve bugüne kadar 120'den fazla anıt için bunu gerçekleştirdi.

Komisyon'un ayrıca Kıbrıs Türk toplumunun gıda güvenliği ve hayvan sağlığına ilişkin AB standartlarına uyum sağlamasına yardımcı olmaya devam ettiği, böylece Kıbrıslı Türk peynir üreticilerinin uyum sağladıktan sonra AB pazarına girmek üzere Yeşil Hat üzerinden Hellim/Halloumi ticareti yapabilecekleri kaydedildi.

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