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KOOP-SÜT 2008’de, yalnızca bir dönemde “2 milyon TL’nin üzerinde” izaz ikram yemiş!

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Merkez Bankası, partizanca yönetim ve istihdam nedeniyle finansmana karşılık "denetim şartı" getirdi. KOOP-SÜT Yönetim Kurulu Başkanı Salih Uluşan, 2008'de yönetimin 2 milyon TL’nin üzerinde "izaz ikram" harcaması yaptığını belirtti.
KOOP-SÜT 2008’de, yalnızca bir dönemde “2 milyon TL’nin üzerinde” izaz ikram yemiş!

Katıldığı TV programında konuşan KOOP-SÜT Yönetim Kurulu Başkanı Salih Uluşan, “138 çalışanımız var. Kooperatifçiliğin ne olduğunu iyi bilen insanlarız. Şu anda kendi kendimizi çeviriyoruz, artıya geçmiyoruz” dedi.

KOO-SÜT'teki tüm bu duruma rağmen son dönemde gündeme gelen istihdam talepleri karşısında da "istifa ederiz" resti çektiklerini anlatan Uluşan, “Göreve geldiğimizde 20 milyon TL’lik borç bulduk, süt kurumu SÜTEk’e bunu ödedik. Günlük 35 ton süt alma yetkisi var bunu 70 tona çıkarmak için süt borsasına katıldık. 25 milyonluk teminat mektubuna imza attık.. KOOP-SÜT düzlüğe çıkardık. Gerekli özveriyi yaptık 138 çalışanımız var. Kooperatifçiliğin ne olduğunu iyi bilen insanlarız. Şu anda kendi kendimizi çeviriyoruz artıya geçmiyoruz"  dedi. 

Uluşan'a göre kurum yapılan son paketle yıl sonuna kadar "kurtulacak". 

Uluşan, süte yapılan son zam konusunda ise “yapılmak zorundaydı” şeklinde konuştu.

Uluşan sözlerine şöyle devam etti; "Süte zam konusu... Bakanlar kuruluna çağrıldık sayın başbakanımız bu zammı geri çekeceksiniz, dedi. Bizde biz de bunu isteriz dedik ama bunu geri çektiğimiz anda günlük 150 bin TL zarar edeceğiz, o yüzden KOOP Merkez Bankası en büyük hissedarımız, bize faizi düşürünüz dedik. SÜTEK’ten süt alırız 21 günde ödemek zorundayız. Maaş pirim konusunu görüştük. İlgili bakanlıkla devreye girdi, 3 ay boyunca gelip gittik ve öneri paketimizi nasıl yaparız diye uğraştık. Kredi aldık… Süt fiyatını çektik… 5 ayda bir borç oldu, zarar ettik. Merkez Bankası’nın devreye girmesi gerekirdi.

Merkez Bankası geldi, finansmanı karşılarım ama denetleme şartı ile… KOOP-SÜT mukayyitliğe bağlıdır. Mukayyitliğin huzurunda denetleme oldu bir ay boyunca… Merkez Bankası değil, özel danışman firmalar denetledi. Akabinde 20 milyonluk bir açık çıktı. Bu bizim dönemimizde olan bir borç değil. Bu raporlarda da yazıyor. İçeride olmayan stokların gösterilmesi nedeniyle zarar… Yani olmayan stok gösterildi. Arkasından da 1 milyon 800 bin zarar gösterildi. Denetlemede de haliyle 9 milyon stok varken nasıl zarar olur, dendi…

'KİM KİMİ KANDIRIYOR? HALK GÖRECEK'

Peki, kim kimi kandırıyor. Halk görecek... Biz göreve geldiğimizde izaz ikramı kaldırdık. Yalnızca bir dönemde, düşünün 2008’de 2 milyon TL’nin üzerinde izaz ikram… Başbakan bizi baştan çağırdı ne yaptınız ne oldu, diye… Merkez bankası denetimi sonrası açık meydanda…

Maliyetler… Bu artışı yapmamızın sebebi; Ocak Şubat’ta bir TL borcu kalmayacaktı kurumun… Yapılan pakette sendika başkanın hiçbir rolü yoktur.”

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