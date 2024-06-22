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KOOP'a Merkez Bankası denetimi tartışması büyüyor

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Merkez Bankası’nın partizanca yönetim ve istihdam gerekçesi ile finansmana karşılık “denetim şartı” getirdiği, KOOP-SÜT Yönetim Kurulu Başkanı Salih Uluşan’ın iddialarını “yalan, yanlış, çocuksu” olarak niteledi.
KOOP'a Merkez Bankası denetimi tartışması büyüyor

Sendika Başkanı Güröz, Salih Uluşan’ın Yönetim Kurulu Başkanlığına geldiği dönemde, 2023’ün sonunda 22 Milyon TL zarar ettiğini, ancak Uluşan’ın bunu kasten gizlediğini dile getirdi.

Kıbrıs Postası’na konuşan Koop-Sen Başkanı Mehmetali Güröz, şöyle dedi;

“Hep yanlış konuştu rakamları… Bir gaflete düştü herhâlde… Programa çıkmayla olmaz bu işler. Protokol dedi. İki defa Bakanlar Kurulu’na gittim. Ben vardım, o yoktu. Süt fabrikasının müdürü vardı, o yoktu. Çocuksu açıklamalar…

Protokolü imzalayan benim, pazarlığı yapan benim. 15 milyonluk tasarruf sağlayan benim… Kira tapusunu aldıran. Krediyi aldıran benim… Bu konuşmalar işletmeye zarar verir. Yıl sonu kurum kurtulur, diyor; Nasıl kurtulacak! 85 milyondan fazla borç var… 2023 ün sonunda, kendi görevdeyken yani, 22milyon zarar etti. Bilançolar ortada…”

“ÇOK YANLIŞ KONUŞTU, YANLIŞ YAPTI, KIRGINIM”

“Çok yanlış konuştu, yanlış yaptı ,kırgınım kendisine… KOOP-SÜT’te Yönetim Kurulu Başkanı Salih Uluşan, 2018’de yönetimin 2 milyon TL’nin üzerinde “izaz ikram” kalemi kullandığı iddiaları üzerine ise “İzaz ikram konusunda tam rakamları bilmiyorum ama okullara derneklere yapılan yardımlar hepsi bir kalemde olduğu için öyle… Herhâlde bilmiyor”.

Vatan Mehmet/Kıbrıs Postası 

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