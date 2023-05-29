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Koopspor namağlup şampiyon

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KKTC Basketbol Federasyonu tarafından organize edilen Prolig’de final serisi dördüncü maçında GAÜ’yü deplasmanda mağlup eden Koopspor, sezonu şampiyon olarak tamamladı.
Koopspor namağlup şampiyon

KKTC Basketbol Federasyonu tarafından organize edilen Prolig’de final serisi dördüncü maçında GAÜ’yü deplasmanda mağlup eden Koopspor, sezonu şampiyon olarak tamamladı.

Girne Ertuğrul Apakan Spor Salonu’nda oynanan maça son derece etkili başlayan Koopspor, savunma ve hücumdaki müthiş performansı ile ilk periyodu 32-9 önde tamamladı. Rakibinin oyun direncini erken kıran Koopspor, soyunma odasına da 48-26 önde girdi.

Üçüncü periyotta da etkili oynayan Koopspor farkı açmaya devam etti ve son periyoda 33 sayı üstünlükle girdi. Bu periyotta rahat bir oyun sergileyen Koopspor, mücadeleden 83-48’lik skor ile galip ayrılarak yenilgisiz şampiyonluğunu ilan etti

Corbin’den final performansı: 21 sayı

Koopspor’da Tyrell Corbin ürettiği 21 sayı ile maçın en skorer oyuncusu olurken, takım arkadaşlarından Alpay Şerbetçioğlu 12, Ali Erdem Tiryakioğlu 11, İhsan Üğütücü 10 sayı üreterek maçı çift haneli sayılarda tamamladıar. GAÜ’nün en skorer ismi 16 sayı atan Hamit Çeliktaşlılar oldu.

Oynadıkları 15 maçın tümünü kazandılar

Koopspor yakaladığı şampiyonluğu ulaşılması güç bir istatistik ile taçlandırdı. Klasmanda oynadığı 8 maçın tamamını kazanarak play-off’a lider giren Lefkoşa ekibi, Savoy Marmara ile oynadığı yarı final serisini 3-0’la tamamlayarak finale yükseldi. Finali de 4-0’lık kayıpsız bir seri ile bitiren Koopspor, oynadığı 15 maçın tamamını kazanarak namağlup şampiyon unvanını elde etmiş oldu.

Şampiyonluk kupası Mevlit’ten

Maçın ardından düzenlenen ödül töreninde şampiyon Koopspor ve ikinci GAÜ’nün sporcu ve teknik heyetine madalyaları Basketbol Federasyonu yöneticileri tarafından takdim edildi. İkinci gelen GAÜ’ye anı şildini federasyon yönetim kurulu üyesi Uraz Şentürk verdi.

En değerli Oyuncu seçilen Tyrell Corbin ödülünü Federasyon Asbaşkanı Metin Ersoy’un elinden aldı.

Koopspor kaptanları Doğukan Demirman ve Kercem İnancı’nın birlikte kaldırdığı kupanın takdimini ise Basketbol Federasyonu Başkanı Orhun Mevlit yaptı.

 

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