KOOP'ta kavga büyüyor... Karşılıklı iddialar...

KKTC Merkez Bankası’nın KOOP-SÜT’e finansman karşılığı denetim şartı getirmesi sonrası ortaya çıkan ve basına yansıyan gelişmeler sonrası tartışma büyüyor.

KOOP-SÜT Yönetim Kurulu Başkanı Salih Uluşan ile kurumda örgütlü sendika KOOP-SEN Başkanı Mehmetali Güröz karşılıklı birbirini suçlamaya devam ediyor.

KOOP-SÜT Yönetim Kurulu Başkanı Salih Uluşan kendisini yanlış rakamlar vermek ve çocukça konuşmakla suçlayan KOOP-SEN Başkanı Mehmetali Güröz'e yanıt verdi.

Uluşan 2023 yılının sonunda 22 milyon TL zarar ettiğini gizlediğini iddia eden Güröz’e söz konusu zararın kendisinden önceki dönemden devreden meblağları içerdiğini söyledi.

Kıbrıs Postası’na konuşan Yönetim Kurulu Başkanı Salih Uluşan, sendika başkanının kurumun 85 milyondan fazla borcu olduğu yönündeki iddialarına yönelik bunun doğru olmadığını, yanlış bir bilgi olduğunu çünkü alınan kredi ve teminat mektubunun borç sayılmaması gerektiğini söyledi.

Uluşan, Güröz’ün KOOP-SÜT yönetim kuruluna giremediğini, kendisiyle uğraştığını da iddialarına ekledi.

Uluşan, Güröz’ü kurumda sorunların çözümüne engel olmakla suçlayarak iddialarının aksine kurumun 2024 yılı sonunda düzlüğe çıkacağı yönündeki savunmasını da yineledi.

“KOOP-SÜT NE BENİMDİR, NE MEHMETALİ’NİNDİR… HALKIN MALIDIR”

Salih Uluşan KOOP-SÜT’teki borçların kendi yönetim dönemlerinde olmadığını, bunların devreden borçlar olduğunu ifade ederek kurumun 38 milyon TL’lik son yapılan paket sonrası kredi borcu olduğunu, kredilerin de günü gününe ödendiğini, 25 milyon TL’lik de teminat mektubu olduğunu kaydetti.

KOOP-SÜT Yönetim Kurulu Başkanı Salih Uluşan “Güröz hep bizi kötülüyor, medyada da bunu yapıyor; kavgaya gerek yok, ben uzlaşma taraftarıyım. Sonuçta benim maaşsız görevim yarın öbür gün biter. KOOP-SÜT ne benimdir, ne Mehmetali’nindir. KOOP-SÜT Kıbrıs Türk halkının malıdır” diye konuştu.