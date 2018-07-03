Koopteratif müşterileri ATM’ler önünde kuyruk oluşturuyor

Rum ekonomisinin krize girdiği dönemlerde uygulanan kısıtlama önlemleri ve mevduatların tıraşlanması anıları canlı olan mevduat sahiplerinin önceki gün, Kooperatif bankaları ve bankaların ATM’leri önünde uzun kuyruklar oluşturduğu, kuyrukların dün de devam ettiği bildirildi.

Fileleftheros’un “Mevduatları Çekmek İçin Kuyruklar” başlıklı haberine göre, mevduat sahipleri paralarının büyük bölümünü çekmek istedi ancak Kooperatif bankaları, sadece 3 bin Euro’ya kadar çekime müsaade etti. Daha fazla para çekmek isteyenlere ise, talep ettikleri paranın hazırlanması için birkaç gün beklemeleri gerektiği söylendi ancak bu önlemin (3 bin Euro’ya kadar para çekebilme) önümüzdeki dönemde devam edeceğine dikkat çekiliyor.

Bu önlemin, vezne ve ATM’lerdeki nakit yeterliliğinin devamı maksadıyla alındığına işaret eden gazeteye göre, 3 bin Euro’nun üzerinde çekim yapmak isteyenlere çek alma (hemen) veya arzu ettiği bir banka hesabına aktarma hakkı olduğu söyleniyor.

Kooperatif Bankası, yeterli likiditeye sahip olduğunu (Koopteratif’in parasının bitmediğini) açıklarken geçen Cuma günü çekilen mevduat miktarının 70 milyon Euro’ya ulaştığı, aynı görüntünün dün de devam ettiği değerlendiriliyor.



BANKALARIN STRES TEST SONUCU YASAL DÜZENLEMELER ÇERÇEVESİNE BAĞLI

Rum Kooperatif Bankası ve Hellenic Bank ile yapılan satış anlaşması için kritik zamanlar yaşandığına dikkat çeken gazete, ipotek edilen malların açık artırmada satılması, kredilerin menkulleştirilmesi-satışı ve (Hellenic Bank’ın talep ettiği ve Kooperatif’in satış anlaşmasının bir parçası olan) devlet teminatı ile ilgili, Cuma günkü Meclis Genel Kurulu’na sunulacak yasal düzenlemelerin dün Meclis Maliye Komitesi’nde ele alındığı kaydedildi.

Rum Maliye Bakanlığı ve Merkez Bankası yetkililerinin siyasi partileri, bankaların “stres test”ten geçip geçmeyeceğinin bu yasal düzenlemeler çerçevesinin tamamına bağlı olacağı konusunda uyardığı kaydedilen haberde, Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis’in, kaderini belki tek bir oyun belirleyeceği Cuma günkü oylamada olabildiğince çok destek almak için siyasi partilerle görüştüğü belirtildi.



DİKO SABAH ‘EVET’ DEDİ, AKŞAM ŞART KOŞTU

Haberde Anastasiadis’in dün sabah görüştüğü ve destek sözü aldığı DİKO’nun akşamüzeri kararını değiştirdiği ve destek vermek için bazı şartlar ortaya koyduğu, bu nedenle Rum Bakanlar Kurulu’nun bu sabah olağanüstü toplanmasına karar verildiğine işaret edildi. Güney’deki gelişmeleri yakından takip eden Avrupa denetim makamlarının Güney Kıbrıs’taki teminat tasfiye prosedürünü fazla uzun bulduğu ve Kooperatif için 600 milyon ek sermaye talebini de bu yüzden yaptığı belirtildi.

Habere göre DİKO, yasal değişiklikler çerçevesine destek vermek için Maliye Bakanı’nın, Kooperatif Bankası Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü ile Merkez Bankası’ndan bazı isimlerinin istifasını istiyor.

Hane halkının ikamet için kullandığı evin ipotek edildiği ve kırmızıya düşmüş kredi miktarının 3 milyar Euro’ya ulaştığına dikkat çeken gazete, Rum yönetiminin, kredinin kısmen tıraşlanması ve aylık taksitlerin bir kısmının sübvansiye edilmesini öngören “ESTİA PLANI”na DİKO’nun talebi üzerine yıllık geliri 50 bin Euro olan borçluların da dahil edildiğini kaydetti.