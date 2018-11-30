  • BIST 95.416
  • Altın 204,813
  • Dolar 5,2031
  • Euro 5,8967
  • Lefkoşa 11 °C
  • Mağusa 12 °C
  • Girne 13 °C
  • Güzelyurt 10 °C
  • İskele 12 °C
  • İstanbul 4 °C
  • Ankara 6 °C
FLAŞ HABERPolis'te neler oluyor? Şimdi CANLI YAYINDA DETAY TV'de CANLI YAYIN- TIKLA İZLE

'Korkusuz Kız' heykeli taşınıyor

»
ABD'de borsanın kalbi Wall Street'in sembolü bronz boğa heykelinin karşısına geçen sene Dünya Kadınlar Günü'nde yerleştirilen 'Korkusuz Kız' heykelinin yeri değiştiriliyor.
'Korkusuz Kız' heykeli taşınıyor

Çalışma hayatındaki cinsiyet eşitsizliğine ve kadın yönetici sayısının azlığına dikkat çekmek amacıyla dikilen 'Korkusuz Kız' heykeli, birkaç blok aşağıda bulunan New York Menkul Kıymetler Borsası'nın karşına koyulacak.

Kristen Visbal'ın imzasını taşıyan heykelin kaldırıldığı yere 'Korkusuz Kız'ın ayak izleri bulunan ve taşındığı bilgisini veren bir plaka yerleştirildi.

​Heykelin taşınma nedenine dair bir açıklama yapılmadı. 

'BRONZ BOĞA HEYKELİNİN SANATSAL MESAJINI BOZUYOR'

Bronz boğa heykelinin yaratıcısı Arturo Di Modica, geçen sene, 'Korkusuz Kız'ın kendi eserinin sanatsal mesajını bozduğunu ve telif hakkının ihlal edildiğini söyleyerek kaldırılmasını istemişti.ABD'li heykeltraş Alex Gardega ise Modica ile dayanışma adına yaptığı 'işeyen köpek' heykelini Korkusuz Kız'ın ayağının dibine bırakmış ve 3 saat sonra kaldırmıştı.

BOĞA İÇİN DE İZİN ALINMAMIŞTI

İtalyan asıllı heykeltraş Arturo Di Modica, 'Charging Bull' (Saldıran Boğa) adlı eserini ABD'de New York borsasının 1987'deki çöküşünün ardından yapmıştı. New York borsasının önüne bir gece vakti izinsiz olarak konulan 'korsan' heykel önce kaldırılmış, daha sonra New Yorkluların talebiyle, Wall Street'in Finans Bölgesi'nde bugün bulunduğu yere getirilmişti.

Etiketler: , , , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Beren Saat Netflix dizisi için rol arkadaşını seçti22 Kasım 2018 Perşembe 17:13
  • Müslüm filminin senaryosu gerçek değil21 Kasım 2018 Çarşamba 17:50
  • Netflix yeni Türk dizisi için Beren Saat ile anlaştı21 Kasım 2018 Çarşamba 11:57
  • Türk dizileri dünya birincisi!20 Kasım 2018 Salı 16:43
  • Bohemian Rhapsody: Film ile Queen'in gerçek hikayesi arasındaki 5 fark16 Kasım 2018 Cuma 11:35
  • Kıbrıslı Türk yapımı "Kısmet" bu kez Florida'da gösterime girdi16 Kasım 2018 Cuma 10:33
  • Uluslararası Kuzey Kıbrıs Müzik Festivali yarın 3 Basses konseri ile final yapıyor15 Kasım 2018 Perşembe 12:56
  • Hazar Ergüçlü'nün rol aldığı Netflix dizisinin fragmanı yayınlandı15 Kasım 2018 Perşembe 11:23
  • Hollanda'da katalog fiyatı 800 euro olan imzasız resim yarım milyona satıldı15 Kasım 2018 Perşembe 10:14
  • Game of Thrones'un son sezonu Nisan 2019'da geliyor14 Kasım 2018 Çarşamba 13:55
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti