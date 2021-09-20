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Koronavirüs aşısı olanlara grip aşısı da öneriliyor

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Koronavirüs aşısı olanlara grip aşısı da öneriliyor
Koronavirüs aşısı olanlara grip aşısı da öneriliyor

Prof. Dr. Hakan Oğuztürk, koronavirüs aşılarının gripten, grip aşısının da koronavirüsten korumayacağını söyleyerek, "Vatandaşların gribe yakalanmamak için ayrıca aşı yaptırması gerekiyor" dedi.

Ankara Şehir Hastanesi Acil Tıp Kliniği Eğitim Sorumlusu Prof. Dr. Hakan Oğuztürk, grip ve COVID-19 virüsünün bulaşma yollarının aynı olduğunu anlattı.

Oğuztürk, maske, mesafe gibi tedbirlere uyumun azalmasının grip vakalarının da görülmesine yol açtığını söyledi. Ağustosun ortasından itibaren grip vakalarıyla karşılaşmaya başladıklarını anlatan Oğuztürk, havaların soğumasıyla kapalı alanlarda daha fazla vakit geçirildikçe grip vakalarında da artış görülebileceğini söyledi.

"Grip kış aylarında her yaş grubu için tehdit oluşturuyor"

Oğuztürk, özellikle riskli gruptaki kişilere grip aşısı olmaları tavsiyesinde bulunarak, "Grip, pandemi oluşturmasa dahi özellikle kış aylarında her yaş grubu için tehdit oluşturuyor. Tansiyon, diyabet gibi kronik hastalığı olanlarda, KOAH ve diğer akciğer hastalığı olan kişilerde, kanser hastalarında, bağışıklık sistemi yetersiz olan kişilerde grip hastalığı diğer insanlara göre daha ölümcül olabiliyor. Bu anlamda 65 yaş üstü kronik hastalığı olanlar, hatta genç yaşta dahi olsa bu tür problemleri olanlar grip aşısı yaptırırlarsa hastalığı hafif veya şikayetsiz olarak atlatabileceklerdir" dedi.

Grip aşılarının ciddi bir yan etkisi yok

Grip aşılarının ciddi bir yan etkisi olmadığını ve 6 aydan küçük bebekler dışında herkese yapılabileceğini anlatan Oğuztürk, "Grip aşısını yaptırırken bazı kriterlere uymak gerekiyor. Yüksek ateşli hastalığınızın olduğu dönemde grip aşısı yaptırmamalısınız. Yumurta alerjiniz varsa yine grip aşısı yaptırmamalısınız" dedi.

"COVID-19 aşısı yaptıran kişi gripten korunmayacaktır"

Oğuztürk, COVID-19 aşısının gripten de koruyacağına ilişkin düşüncenin yanlış olduğuna işaret ederek, şöyle konuştu:

"COVID-19 hastalığı, etkeni koronavirüs dediğimiz bir RNA virüsü, grip hastalığının etkeni ise influenza virüsü. Yani grip aşısı yaptıran kişi, COVID-19 hastalığına karşı koruyuculuk kazanmadığı gibi COVID-19 aşısı yaptıran kişi de gripten korunmayacaktır. İkisi farklı virüslere karşı koruma sağlayan aşılardır. Bu anlamda, COVID-19 aşısı yaptıranların gribe yakalanmamak için ayrıca grip aşısı yaptırması gerekiyor."

Grip aşıları 6-7 ay koruyuculuk sağlıyor

Gribin kışın hızla yayıldığını vurgulayan Oğuztürk, "Ülkemizde ekim ayının ortasından itibaren, kasım ayı da dahil olmak üzere grip aşısı yaptırılabilir. Yaptırılan grip aşıları da yaklaşık 6-7 ay boyunca, grip mevsimi bitene kadar koruyuculuk sağlayacaktır" dedi.

Prof. Dr. Oğuztürk, COVID-19 ile grip aşılarının 10-15 gün arayla yaptırılması tavsiyesinde bulundu.

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