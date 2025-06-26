Korsan taksiye 130 bin TL para cezası!

Lefkoşa’nın Terminal bölgesinde öğle saatlerinde MU 561 plakalı aracın korsan taksi faaliyeti yürüttüğünü tespit edildi.
Polis ekipleri tarafından suçüstü yakalanan korsan taksi sürücüsüne 130 bin TL idari para cezası ve 70 ceza puanı kesildi.
Lefkoşa’nın Terminal bölgesinde öğle saatlerinde MU 561 plakalı aracın korsan taksi faaliyeti yürüttüğünü tespit edildi.
Polis ekipleri tarafından suçüstü yakalanan korsan taksi sürücüsüne 130 bin TL idari para cezası ve 70 ceza puanı kesildi.
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