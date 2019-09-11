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Kotak anıldı

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Eski bakan ve milletvekillerinden, gazeteci-yazar İsmet Kotak, 8’inci ölüm yıl dönümünde Lefkoşa Mezarlığı’ndaki kabri başında anıldı.
Kotak anıldı

Kıbrıs Türkü’nün varoluş mücadelesine katkıları bulunan, basın ve kooperatifçilik alanındaki çalışmalarıyla da anılan Kotak için düzenlenen törene Başbakan Ersin Tatar, Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Kudret Özersay, eski bakan ve milletvekilleri, çalışma ve dava arkadaşları, meslektaşları ve ailesi katıldı.  
Meslektaşları Akay Cemal, BRTK Müdürü Meryem Özkurt, Bülent Fevzioğlu, dava ve çalışma arkadaşları Kamil Özkaloğlu, Nazif Borman, Özel Tahsin, TMT Mücahitler Derneği Genel Başkan Yardımcısı Celal Bayar, aile dostlarından Okyay Sadıkoğlu ve oğlu Serhat Kotak konuşma yaparak Kotak’tan söz etti.
 

Konuşmalarda, Kotak’ın çalışkanlığına, vatanseverliğine, ulusal davaya katkısına işaret edildi, Türkiye’ye ve Atatürk’e bağlılığına, doğduğu kent olan Gazimağusa’ya sevgisine ve ilgisine, edebi ve araştırmacı yönüne, gazetecilik ve televizyonculuk hizmetlerine, kooperatifleşmeye ve ülkeye üniversite açılmasına yönelik adımlarına dikkat çekildi.
Sevenleri İsmet Kotak’ın kendini bu topluma adadığını, yıllar önce öngördüğü birçok projenin bugün hayata geçirildiğini, geçirilmeye devam ettiğini söyledi.
TATAR: “İSMET KOTAK’IN ÖZLEDİĞİ KKTC YOLUNA DEVAM EDİYOR”
Başbakan Ersin Tatar, çocukken tanıdığı Kotak’ı anmak için düzenlenen törene her yıl katıldığını anımsattı. 
Tatar, “İsmet Kotak, çok yönlü, enerjik, demokratik, mücadeleci, milliyetçi bir büyüğümüzdü. Kıbrıs Türk halkına büyük hizmetler verdi, güzel bir isim bıraktı. Kotak ismi her zaman yaşayacak, Kıbrıs Türk halkı bu hizmetleri unutmayacak” dedi. 
Tatar,  “İsmet Kotak da hep iki devleti, KKTC’yi savundu. Anadolu’ndan suyun buralara geldiğini göremedi ama su getirilmesi gerektiğini yazdı. İsmet Kotak’ın özlediği KKTC yoluna devam ediyor. KKTC, Türkiye’nin de desteğiyle daha güzel günler görecek” şeklinde konuştu.

ÖZERSAY: “BU TOPLUM İÇİN KAZANIMDI”

Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Kudret Özersay, Kotak’ı çocukken tanıdığını ve lise çağlarında Kıbrıs Postası gazetesinde birlikte çalıştıklarını belirtti. Özersay, kendisinin de Kotak’ın da mülkiyeli olduğunu ifade etti. 

Özersay, hoşgörülü, emeğe saygı duyan, vatansever bir insan olan Kotak’la üniversiteden mezun olduktan sonra da zaman zaman bir araya geldiğini, müzakereci olduğu dönemde de Kotak’ın yazılarıyla, görüşleriyle aydınlandığını söyledi. 

Özersay, “Bu toplum için önemli bir kazanım olan Kotak’ın aramızdan erken ayrılışı da kayıptır” dedi. 

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