KSTU soruşturması: Serdal Gündüz ve Berk Özbek'in duruşması 24 Haziran'da devam edecek

KSTU soruşturması kapsamında tutuklanan genel sekreter Serdal Gündüz ve asistanı Berk Özbek, Güzelyurt Kaza Mahkemesi'nde ilk tahkikat duruşmasına çıkarıldı, davaya 24 Haziran'da devam edilecek. Sanıklar hakkında ciddi suçlamalar ve 98 dava bulunuyor.

Kıbrıs Sağlık ve Toplum Bilimleri Üniversitesi (KSTU) soruşturması kapsamında tutuklanarak yargılanan okulun genel sekreteri ve hissedarlarından Serdal Gündüz ile asistanı Berk Özbek, bugün ilk tahkikat duruşması için yeniden Güzelyurt Kaza Mahkemesi’ne çıkarıldı.

Sekizinci tanık olan Tahkikat Memuru Ortunç Özbaylı’nın mahkemeye emare sunmasıyla devam eden duruşma 24 Haziran Pazartesi gününe tehir edildi.

Bugün 14 emarenin mahkemeye sunulduğu duruşmada, Tahkikat Memurunun bugüne kadar sunduğu emare sayısı ise toplam 32’ye ulaştı.

Öte yandan, Serdal Gündüz aleyhinde, “Sahtekarlıkla banka ödeme emri”, “Suç geliri aklama”, “Sahte belge düzenleme ve tedavüle sürme”, “Dolandırıcılık” ve “Sahtekarlıkla para temini; Berk Özbek aleyhinde ise “Sahte resmi evrak düzenleme”, “Sahtekarlıkla para temini” ve “Sahtekarlıkla banka evrağı düzenleme” suçlamaları bulunuyor.

Sanıklar toplam 98 davadan itham edilmişti.