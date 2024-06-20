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KSTU soruşturmasında Gündüz ile Özbek'nin duruşması yarın devam edecek

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KSTU soruşturmasında Gündüz ile Özbek'nin duruşması yarın devam edecek
KSTU soruşturmasında Gündüz ile Özbek'nin duruşması yarın devam edecek

Kıbrıs Sağlık ve Toplum Bilimleri Üniversitesi ile ilgili soruşturma çerçevesinde tutuklanarak cezaevine gönderilen Serdal Gündüz ile Berke Özbek, ilk tahkikat duruşması için bugün yeniden Güzelyurt Kaza Mahkemesi’ne çıkarıldı.

Sekizinci tanık tahkikat memuru Ortunç Özbaylı’nın emare sunmayı sürdürdüğü duruşma yarın devam edecek.

Yargıç Gülay Uğur huzurunda yapılan duruşmada Başsavcılık adına Savcı Damla Güçlü ve sanık avukatları Doğa Zeki ile Hasan Yücelen hazır bulundu.

Serdal Gündüz aleyhinde, “sahtekarlıkla banka ödeme emri”, “suç geliri aklama”, “sahte belge düzenleme ve tedavüle sürme”, “dolandırıcılık” ve “sahtekarlıkla para temini; Berke Özbek. aleyhinde ise “sahte resmi evrak düzenleme”, “sahtekarlıkla para temini” ve “sahtekarlıkla banka evrağı düzenleme” suçlamaları bulunuyor. Sanıklar toplam 98 davadan itham edilmişti.

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