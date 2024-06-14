  • BIST 10556.72
  • Altın 2415.648
  • Dolar 32.5521
  • Euro 34.9327
  • Lefkoşa 40 °C
  • Mağusa 41 °C
  • Girne 36 °C
  • Güzelyurt 39 °C
  • İskele 41 °C
  • İstanbul 31 °C
  • Ankara 30 °C
SON DAKİKAKaraciğer yağlanmasına işaret eden bu belirtilere dikkat!

KTAMS, Sağlık Bakanlığı, Maliye Bakanlığı ve Çalışma Bakanlığına karşı dava dosyaladı

» »
Kıbrıs Türk Amme Memurları Sendikası (KTAMS), yasalara aykırı davranmakla suçladığı Sağlık Bakanlığı, Maliye Bakanlığı ve Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığına karşı dava dosyaladı.
KTAMS, Sağlık Bakanlığı, Maliye Bakanlığı ve Çalışma Bakanlığına karşı dava dosyaladı

Mahkemeler önünde konuyla ilgili basına açıklama yapan KTAMS Başkanı Güven Bengihan, Sağlık Bakanlığının, Nakil Tüzüğü’nde değişiklik yaparak, sendikayı Nakil Kurulundan dışladığını ve partizanca görevlendirmeler yaptığını savundu. 

Bengihan, ayrıca kamuda görev yapan sözleşmeli personeli kapsayan Toplu İş Sözleşmesini imzalamayan Maliye Bakanlığı ile Uzlaştırma Kurulu’nu toplamayan Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı aleyhine de Lefkoşa Kaza Mahkemesi’nde dava dosyalayacaklarını söyledi. 

KTAMS Başkanı Güven Bengihan, Sağlık Bakanlığı, Maliye Bakanlığı ile Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığının yasalara, hukuka uygun davranmadığını savunarak, konuyu mahkemeye taşıma kararı aldıklarını ve bugün bu "hukuk dışı" uygulamalarını dava ettiklerini söyledi. 

Toplu iş sözleşmelerinin "keyfi" bir şekilde imzalanmadığını ifade eden Bengihan, uzlaştırmak üzere görevli olan çalışma bakanlığının da görevini ihmal ettiğini savundu. 

Mevzuatlara, yasalara aykırı davrandığı gerekçesiyle bakanlıkları dava ettiklerini belirten Bengihan, “Biz de sendikal bilinçle, herkesin eşit olduğu bilimciyle hukuka, yasalara uygun davranmaları için bu kararı aldık, yasalara ya uyacaklar ya uyacaklar” dedi. 

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Afik Group Direktörü Simon Mistriel Aykout, 6 gün daha tutuklu kalacak!14 Haziran 2024 Cuma 10:43
  • El-Sen, Ercan Havalimanı’nın elektriklerini kesiyor14 Haziran 2024 Cuma 10:42
  • Tozlu hava Pazar gününe kadar etkili olacak14 Haziran 2024 Cuma 10:39
  • Tatar: Kıbrıs’ta bugünlere kolay gelinmedi13 Haziran 2024 Perşembe 15:21
  • Narenciye üreticileri ödeniyor!13 Haziran 2024 Perşembe 15:02
  • İklim değişikliğinin sıcaklıklara etkisi Kıbrıs’ta da “en üst” seviyede...13 Haziran 2024 Perşembe 14:44
  • Cumhurbaşkanı Tatar, Isparta Ticaret ve Sanayi Odası’nı ziyaret etti13 Haziran 2024 Perşembe 14:34
  • Türk-Bir çocukların yüzünü güldürdü!13 Haziran 2024 Perşembe 14:30
  • Eski eşinin kapısına dayandı, ölümle tehdit etti!13 Haziran 2024 Perşembe 14:24
  • "Psikolojim bozuldu, boğdum..." O anne yargı karşısında!13 Haziran 2024 Perşembe 14:03
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 - +90 533 851 38 51 Faks : haber@detaykibris.com
    Haber Scripti