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KTEZO: Asgari Ücret Oyuna Döndü

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"Herkes söylüyor… Asgari ücretlinin gıdaya ayırdığı pay %40ları aşıyorsa, kira ile birlikte %80leri buluyorsa o ülkede YAŞAM BİTMİŞTİR…"
KTEZO: Asgari Ücret Oyuna Döndü

İşte açıklama;

Tartışılan asgari ücret zammı üzerinden kimse esnaf-zanaatkar ve çalışanı karşı karşıya getirmeye, çatıştırmaya çalışmasın. Çünkü alım gücünün olmadığı yerde ekonomi olmaz.

Duruşumuz dün de nettir bugün de nettir. Yine de tutumumuzu bir kez daha ortaya koyalım. Bizim sorunumuz belirlenecek olan Asgari ücret değildir. Asgari ücret üzerinden çevirilen oyunlarıdır. Son zamanlarda oynanan oyun kaşıkla verir gibi yapıp ardından da kepçeyle gerisin geriye verilenin kat ve kat üstü geri almaktır. Hem esnaftan hem de çalışandan.

Nitekim KTEZO olarak esnafa yönelik yaptığımız son ekonomik durum anketinde; işletmelerin %40’dan fazlasının TL bazında cirosu azalırken, %70’inin de ekonomik gerileme içinde olduğu ortaya çıkmıştır. Esnafın hızla kapatmakta olmasının ve işsizliğin artışının nedeni tam da budur.

Her gün alım gücünün geriliyor olmasının nedeni Asgari ücret üzerinden uygulanan politikalardır. Asgari ücretin artışını yaparmış gibi yaparak, ardından her şeyi zamlamak ve var olan sistemde sosyal güvenlik, cezalar, harçlar, belediye hizmet bedelleri ve vergileri Asgari ücretle birlikte artırmak, bu ülkenin üreteci gücünü bitirmektedir.

Dün 1 aylık Asgari ücretin karşılığı olarak 60 kilo et alınabilirken, bugün 25 kilo et alınabilmektedir. Kaç yıldır bu oyun oynanmakta ve her geçen gün alım gücü aşağı doğru seyretmektedir.Bu oyunlarla orta sınıf çökerken Asgari ücretli açlığa sürüklenmektedir.

Önerimiz derseniz çok nettir; hakiki Asgari ücretliye ve yoksula bütçeden pay ayrılmalı, ihtiyaç duyan sektörlere ise Sosyal Güvenlik Primlerinde göstermelik değil ciddi destek sağlanmalıdır.

Herkes söylüyor… Asgari ücretlinin gıdaya ayırdığı pay %40ları aşıyorsa, kira ile birlikte %80leri buluyorsa o ülkede YAŞAM BİTMİŞTİR…

Derdiniz “sadece bizden” aldıklarınızla (KDV+Çalışan başına alınan vergi=%80) giderlerinizi karşılamak, bütçe açığını kağatmak değilse, çözüm vardır!

Bu koşullarda dahi toplumsal dayanışmayı yapamıyorsak, gerisi laf-ı güzaftır…

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