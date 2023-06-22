KTHES, Pazartesi ve arife günü tüm hastane ve birimlerde greve gidecek!

KTHES, Pazartesi ve arife günü tüm hastane ve birimlerde greve gidecek!

Kıbrıs Türk Hemşireler ve Ebeler Sendikası (KTHES), arife günü kamu görevlilerine ‘idari tatil’ verildiğini fakat vardiya usulü ile çalışan hemşire ve ebelere herhangi bir düzenleme yapılmadığını belirterek eyleme gitme kararı aldıklarını açıkladı.

KTHES, kamu çalışanları arasında ayrım yapıldığını belirterek vardiyalı çalışanların çalışma saatlerinin düzenlenmesini veya azaltılması, çalışma mecburiyetinde olanlara da ek mesai ödemesi yapılmasını talep ettiklerini fakat bununla ilgili herhangi bir düzenlemede bulunulmadığını ifade etti.

KTHES; “Birlikten güç doğar mantığıyla tüm üyelerimizin almış olduğumuz grev kararına uymalarını bekliyoruz” diyerek, 26 Haziran 2023 (Pazartesi) ve 27 Haziran 2023 (Salı) günleri 08.00-12.00 saatleri arasında tüm hastanelerde ve tüm birimlerde sendika olarak grev kararı aldıklarını açıkladı.

KTHES ayrıca, 28, 29, 30 Haziran ve 1 Temmuz 2023 tarihlerinde ise zorunlu olmayarak isteyen üyelerin ek mesaiye gitmeyebileceklerini belirtti.

KTHES Başkanı İbrahim Özgöçmen konuyla ilgili kamuoyuna yaptığı açıklamada;

“Geçmiş yıllarda hükümetlerin arife günlerini, normal mesai çalışan kamu görevlilerine ‘idari tatil’ adı altında izin vererek vardiya usulü ile çalışan hemşire ve ebelere herhangi bir düzenleme yapmamışlardı. Bu yıl da yine bu konu hususunda ya idari tatil verilmemesini ya da böyle bir durum hâsıl olursa vardiya çalışanların çalışma saatlerinin ona göre düzenlenerek azaltılması ve aynı zamanda çalışma mecburiyetinde olanlara da emeklerinin karşılığının ek mesai olarak ödenmesini talep etmiştik. Ayrıca kamu çalışanları arasında açık bir şekilde ayrım ve adaletsizlik yapılmasına sessiz kalmayacağımızı gerekirse eylem ve greve gideceğimizi dile getirmiştik.

Ne yazık ki Başbakan, Bakanlar Kurulu ve Sağlık Bakanlığı’na bu konuda açık çağrı yapmamıza rağmen hükümet edenler yine bizleri şaşırtmayarak kamu çalışanları arasında ayrım yapmayı tercih etmişlerdir. Başbakan Ünal Üstel’in açıklamasına istinaden arefe gününün yine kamu çalışanlarına ‘idari tatil’ verildiğini ve vardiya çalışanlarının yine ötelendiğini üzülerek öğrenmiş bulunmaktayız” dedi.