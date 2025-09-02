  • BIST 10877.52
  • Altın 4646.02
  • Dolar 41.153
  • Euro 48.0053
  • Lefkoşa 33 °C
  • Mağusa 24 °C
  • Girne 31 °C
  • Güzelyurt 31 °C
  • İskele 24 °C
  • İstanbul 28 °C
  • Ankara 31 °C
SON DAKİKATrump'ın masasındaki Gazze planı ortaya çıktı: 10 yıl ABD yönetecek

KTOEÖS Eğitim Bakanlığı’na siyah çelenk bırakacak: Öğretmen boyun eğmez!

» »
Orta Eğitim Öğretmenler Sendikası, 3 Eylül’de Eğitim Bakanlığı önüne siyah çelenk bırakacağını açıkladı. Sendika, niteliksiz hizmet içi eğitimler ve öğretmenlere yönelik hakaretleri eleştirerek “Öğretmen boyun eğmez” mesajı verdi.
KTOEÖS Eğitim Bakanlığı’na siyah çelenk bırakacak: Öğretmen boyun eğmez!

Kıbrıs Türk Orta Eğitim Öğretmenler Sendikası (KTOEÖS), Eğitim Bakanlığı ve hükümetin öğretmenlerin haklarına ve statüsüne yönelik adımlarını eleştirerek, 3 Eylül Çarşamba günü saat 10.00’da Eğitim Bakanlığı önünde siyah çelenk bırakacaklarını ve basına geniş açıklama yapılacağını duyurdu.

“SIRF YAPTIM DENİLECEK TÜRDE HİZMET İÇİ EĞİTİM DÜZENLENEREK EĞİTİMDE ŞOVA DEVAM EDİLİYOR”

KTOEÖS yönetim kurulu adına Genel Sekreter Tahir Gökçebel'in yaptığı yazılı açıklamada, 2008 ve 2011 sonrası atanan öğretmenlerin ciddi sorunlar yaşadığı belirtilerek, bu konuların defalarca Eğitim Bakanı, Meclis Başkanı, milletvekilleri, partiler, Başbakan ve Bakanlarla görüşülmesine rağmen hiçbir olumlu adım atılmadığı kaydedildi.

Açıklamada, “Mayıs 2023 yılında öğretmenler yasasını değiştirerek öğretmenlere zorla ‘hizmet içi eğitimi’ dayatan Sayın Bakan ve hükümeti, bugün niteliksiz, verimsiz, göstermelik sırf yaptım denilecek türde hizmet içi eğitim düzenleyerek eğitimde şova devam etmektedir” denildi.

"HİZMETİÇİ EĞİTİMDE ÖĞRETMENLERE HAKARET EDİLDİ"

Bakanlık adına İngilizce öğretmenlerinin eğitimini üstlenen kişinin, öğretmenlere yönelik kullandığı ifadeler de sendikanın tepkisine neden oldu. KTOEÖS, eğitim sırasında şu sözlerin sarf edildiğini aktardı:

“Sınıfta ne yaparsınız, boşuna para alırsınız.”

“Size İngilizce konuşsam acaba anlayacak mısınız?”

“TMK öğretmenleri kimlerdir, oğlum oradadır, onlardan memnun değilim.”

“Ben öğrencilerimi önemserim siz önemser misiniz?”

Açıklamada, bu ifadelerin “öğretmenlere hakaret niteliğinde” olduğu ve eğitim sürecinde kullanılmasının kabul edilemez olduğu vurgulandı.

“OKUL İDARECİLRİ VE ÖĞRETMENLER UYDURMA SUÇLARLA YARGILANIYOR”

Sendika, öğretmenlerin emeğini ve özverisini görmezden gelen bir anlayışla hareket edildiğini, öğretmenlerin çok sayıda değerlendirmesine rağmen saygı duyulmadığını ve çeşitli konularda haksız uygulamalara maruz bırakıldığını kaydetti.

Açıklamada ayrıca, “Adi suçluları koruyan; taciz, tecavüz, uyuşturucu dahi birçok suçun üstünü örten bu anlayış, yüzlerce sorunla boğuşan okul idarecilerini ve öğretmenleri ise uydurma suçlarla yargılamakta, soruşturmakta; nakil, izin, görevlendirme gibi haklarını gasp etmektedir” ifadeleri kullanıldı.

“ÖĞRETMEN BOYUN EĞMEZ”

KTOEÖS, öğretmenlerin haklarını savunmaya devam edeceğini vurgulayarak şu ifadeleri paylaştı:

“Öğretmen yalvarmaz.”

“Öğretmen boyun eğmez.”

“Öğretmen el açmaz.”

“Öğretmen susmaz.”

“Öğretmen öğretir.”

“Öğretmen ders verir.”

Açıklamanın sonunda, öğretmenlere yönelik hakaretlerin ve baskıların kabul edilmeyeceği, 3 Eylül Çarşamba günü saat 10.00’da Eğitim Bakanlığı önüne siyah çelenk bırakılacağı ve basına detaylı açıklama yapılacağı bildirildi.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
    Diğer Haberler
  • DGS sonuçları 2025 açıklandı14 Ağustos 2025 Perşembe 10:15
  • A-Level sonuçlarına göre YTB kontenjan başvuruları başlıyor14 Ağustos 2025 Perşembe 09:40
  • YKS tercihleri bugün sona eriyor13 Ağustos 2025 Çarşamba 09:03
  • AKP Sözcüsü Ömer Çelik'ten 'sahte diploma' skandalına ilişkin açıklama: Devlet 1 yıl önceden fark etti, kurumları uyardı06 Ağustos 2025 Çarşamba 18:33
  • Yüksek lisans ve doktora kontenjanları belirlendi22 Temmuz 2025 Salı 12:53
  • KTÖS yarın Milli Eğitim Bakanlığı önünde kadro eylemi gerçekleştirecek09 Temmuz 2025 Çarşamba 17:23
  • YKS’de ilk oturum yarın düzenlenecek20 Haziran 2025 Cuma 09:23
  • Öztürkler: Eğitim, KKTC’nin geleceğidir19 Haziran 2025 Perşembe 10:12
  • Meslek liselerine başvuru süresi uzatıldı18 Haziran 2025 Çarşamba 11:11
  • Karneler dağıtıldı, yaz tatili başladı...16 Haziran 2025 Pazartesi 12:14
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 - +90 533 851 38 51 Faks : [email protected]
    Haber Scripti