KTOEÖS Eğitim Bakanlığı’na siyah çelenk bırakacak: Öğretmen boyun eğmez!

Kıbrıs Türk Orta Eğitim Öğretmenler Sendikası (KTOEÖS), Eğitim Bakanlığı ve hükümetin öğretmenlerin haklarına ve statüsüne yönelik adımlarını eleştirerek, 3 Eylül Çarşamba günü saat 10.00’da Eğitim Bakanlığı önünde siyah çelenk bırakacaklarını ve basına geniş açıklama yapılacağını duyurdu.

“SIRF YAPTIM DENİLECEK TÜRDE HİZMET İÇİ EĞİTİM DÜZENLENEREK EĞİTİMDE ŞOVA DEVAM EDİLİYOR”

KTOEÖS yönetim kurulu adına Genel Sekreter Tahir Gökçebel'in yaptığı yazılı açıklamada, 2008 ve 2011 sonrası atanan öğretmenlerin ciddi sorunlar yaşadığı belirtilerek, bu konuların defalarca Eğitim Bakanı, Meclis Başkanı, milletvekilleri, partiler, Başbakan ve Bakanlarla görüşülmesine rağmen hiçbir olumlu adım atılmadığı kaydedildi.

Açıklamada, “Mayıs 2023 yılında öğretmenler yasasını değiştirerek öğretmenlere zorla ‘hizmet içi eğitimi’ dayatan Sayın Bakan ve hükümeti, bugün niteliksiz, verimsiz, göstermelik sırf yaptım denilecek türde hizmet içi eğitim düzenleyerek eğitimde şova devam etmektedir” denildi.

"HİZMETİÇİ EĞİTİMDE ÖĞRETMENLERE HAKARET EDİLDİ"

Bakanlık adına İngilizce öğretmenlerinin eğitimini üstlenen kişinin, öğretmenlere yönelik kullandığı ifadeler de sendikanın tepkisine neden oldu. KTOEÖS, eğitim sırasında şu sözlerin sarf edildiğini aktardı:

“Sınıfta ne yaparsınız, boşuna para alırsınız.”

“Size İngilizce konuşsam acaba anlayacak mısınız?”

“TMK öğretmenleri kimlerdir, oğlum oradadır, onlardan memnun değilim.”

“Ben öğrencilerimi önemserim siz önemser misiniz?”

Açıklamada, bu ifadelerin “öğretmenlere hakaret niteliğinde” olduğu ve eğitim sürecinde kullanılmasının kabul edilemez olduğu vurgulandı.

“OKUL İDARECİLRİ VE ÖĞRETMENLER UYDURMA SUÇLARLA YARGILANIYOR”

Sendika, öğretmenlerin emeğini ve özverisini görmezden gelen bir anlayışla hareket edildiğini, öğretmenlerin çok sayıda değerlendirmesine rağmen saygı duyulmadığını ve çeşitli konularda haksız uygulamalara maruz bırakıldığını kaydetti.

Açıklamada ayrıca, “Adi suçluları koruyan; taciz, tecavüz, uyuşturucu dahi birçok suçun üstünü örten bu anlayış, yüzlerce sorunla boğuşan okul idarecilerini ve öğretmenleri ise uydurma suçlarla yargılamakta, soruşturmakta; nakil, izin, görevlendirme gibi haklarını gasp etmektedir” ifadeleri kullanıldı.

“ÖĞRETMEN BOYUN EĞMEZ”

KTOEÖS, öğretmenlerin haklarını savunmaya devam edeceğini vurgulayarak şu ifadeleri paylaştı:

“Öğretmen yalvarmaz.”

“Öğretmen boyun eğmez.”

“Öğretmen el açmaz.”

“Öğretmen susmaz.”

“Öğretmen öğretir.”

“Öğretmen ders verir.”

Açıklamanın sonunda, öğretmenlere yönelik hakaretlerin ve baskıların kabul edilmeyeceği, 3 Eylül Çarşamba günü saat 10.00’da Eğitim Bakanlığı önüne siyah çelenk bırakılacağı ve basına detaylı açıklama yapılacağı bildirildi.