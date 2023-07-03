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Ktoridis: "EuroAsia Interconnector tüm Kıbrıs halkının yararınadır"

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EuroAsia Interconnector porjesinin Kıbrıs’ın yeniden birleşmesinde “köprü” olabileceği ifade edildi.
Ktoridis: "EuroAsia Interconnector tüm Kıbrıs halkının yararınadır"

EuroAsia Interconnector porjesinin Kıbrıs’ın yeniden birleşmesinde “köprü” olabileceği ifade edildi.

Politis gazetesi, Kıbrıs-İsrail ve Yunanistan’ı deniz altı elektrik kablosuyla bağlayacak olan  EuroAsia Interconnector Projesi CEO'su Nasos Ktoridis’in konuyla ilgili açıklamalarına yer verdi.

Habere göre Ktoridis gazeteye verdiği röportajda, EuroAsia Interconnector  elektrik bağlantısının tüm Kıbrıs için kritik bir alt yapıyı teşkil ettiğini belirtti.

Ktoridis, projeye atıfta bulunarak enerji izolasyonun sonlandırmasının ötesinde, ülkenin tüm sakinlerine Kıbrıslı Rumlara, Kıbrıslı Türklere yardımcı olabilecek enerji güvenliği ve yeterliliği de sağlayabileceğini ifade etti.

Kıbrıs’ta yaşayan tüm insanlara refah sunabilecek bir proje olduğunu ifade eden Ktoridis, elektrik şebekeleri birbirine bağlıyken elektriğin bir bölgeden diğerine, Baf’tan Apostolos Andreas’a kadar taşınmasını sağladığını belirtti.

Ktoridis, elektrik bağlantısıyla, yenilenebilir enerjiler ve yeşil enerjinin de büyük ölçüde geliştirilmesinin mümkün olduğunu söyledi.

Ktoridis, bu proje kapsamında Kıbrıs’ın Avrupa ve Asya arasında enerji köprüsü haline gelebileceğini, elektriğin sınırının olmadığını, bir refah köprüsü olabileceğini ifade etti.

Baf’tan Apostolos Andreas’a, Girne’den Larnaka’ya yönelik dağıtımdan söz eden Ktoridis, sabah Baf’tan Apostolos Andreas’a, akşam ise Girne’den Larnaka’ya yönelik elektrik aktarımının yapılabileceğini söyledi.

Ktoridis, 2023 yılında “ölü bölgeler” olarak isimlendirdikleri Yeşil Hattın var olmasının mantıksız olduğunu, bunun yerine tüm halkın, Kıbrıslı Türklerin ve Kıbrıslı Rumların  yararına olacak “yeşil bölgeler” yaratılması gerektiğini ifade etti.

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