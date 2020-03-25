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KTÖS: “Dijital Eğitim Portalı Kurmamız Yasaldır”

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KTÖS: “Dijital Eğitim Portalı Kurmamız Yasaldır”
KTÖS: “Dijital Eğitim Portalı Kurmamız Yasaldır”

Kıbrıs Türk Öğretmenler Sendikası (KTÖS), kurdukları online eğitim portalı “Kıbrıs Akademi”nin yasal olduğunu ifade ederek, Kıbrıs Akademi’nin, Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığı’nın asli görevlerini yerine getirmesine engel olmadığını vurguladı.

KTÖS yazılı açıklamasında, Milli Eğitim Bakanlığının bu kriz ortamında eğitim/öğretim faaliyetleri için sorumluluk alan KTÖS’ün kurduğu online eğitim portalı Kıbrıs Akademi’yi hedef alan açıklamalar yaptığını ve mesajlarla okul yöneticilerini ve öğretmenleri tehdit ettiğini iddia etti.

KTÖS, eğitimin devlet eliyle yürütüldüğünü, kamusal ve erişilebilir olması gerektiğini belirterek, şunları kaydetti:

“Bu tartışılmaz gerçeklik bizim ilkelerimiz arasındadır. Eğitim portalı ne okulun, ne sınıfın yerini alamaz. Bunu Eğitim Bakanlığı dahi düzenlese formal değil, informal bir eğitimdir. İdari bir tatilde öğretmen, öğrenci ve ailelerin eğitim/öğretim faaliyetlerine katılımı zorunlu değil, ancak gönüllülüğü ile takip edilebilir. Kıbrıs Akademi, Eğitim Bakanlığı’nın asli görevlerini yerine getirmesine engel değildir. Kıbrıs Akademi, online bir portaldır, bir çeşitliliktir, bir  seçenektir, içerisinde bombalar değil eğitim materyalleri bulunacaktır.

1963-1974 arası toplumsal mücadeleye katkı koyan bu örgüt, bu salgın döneminde de öğretmenine, öğrencisine, ailelerine ve topluma elbet alternatif yaratacaktır. Eğitim Bakanlığı yetkililerine tavsiyemiz yasa, tüzük ve genelgeleri bir kez daha okmanız ve bu kriz ortamında sorumluluk alan KTÖS’e teşekkür etmenizdir.

Anayasanın 23.4 maddesine göre devletin tekelinde olan din eğitimini istismar edip kuran kursu düzenleyenler ile ilgili hiç bir şey yapmayan Eğitim Bakanlığının,  Kıbrıs Akademi Online Eğitimin önüne kesmeye çalışması abesle iştigaldir.”

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