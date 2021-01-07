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KTSYD Hentbol Kupası'nda müsabaka programı düzenlendi

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Kıbrıs Türk Spor Yazarları Derneği (KTSYD) ile KKTC Hentbol Federasyonu’nun işbirliğinde düzenlenen KTSYD Hentbol Kupası’nda erkekler kategorisi maçları Gençlik Gücü’nün turnuvaya katılmama kararı sonrasında yeniden düzenlendi.
KTSYD Hentbol Kupası'nda müsabaka programı düzenlendi

Kıbrıs Türk Spor Yazarları Derneği (KTSYD) ile KKTC Hentbol Federasyonu’nun işbirliğinde düzenlenen KTSYD Hentbol Kupası’nda erkekler kategorisi maçları Gençlik Gücü’nün turnuvaya katılmama kararı sonrasında yeniden düzenlendi. Turnuva ön eleme olamadan 9-10 Ocak 2021 tarihlerinde oynanacak.

KKTC Telsim’in katkılarıyla düzenlenen kupada daha önce 8 Ocak 2021 tarihinde oynayacağı açıklanan Özgür Adımlar – Levent mücadelesi, Gençlik Gücü’nün kupaya katılmayacak olması sonrası yarı final şeklinde 9 Ocak cumartesi günü oynanacak.

Hentbol Federasyonu’nun Sağlık Bakanlığı ile imzaladığı protokol çerçevesinde Kamp Lig uygulaması ile düzenlenen kupa CIU Arena’da yer alacak.

Kupanın final müsabakasındaki performansı neticesinde bir sporcuya kadınlar kupasında olduğu gibi ‘Uhlsport Maçın Adamı Ödülü’ de takdim edilecek. Kupanın düzenlenen programı şu şekilde:

 

9 Ocak 2021 Cumartesi

Yarı final: MGA – UKÜ (16.00)

Yarı final: Özgür Adımlar – Levent (18.00)

 

10 Ocak 2021 Pazar

Final (13.00)

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