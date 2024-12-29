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KÜB Başkanı Prof. Dr. Vehbi’den YÖKAK Başkanı’na Ziyaret

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ARUCAD Rektörü ve Kıbrıs Üniversiteler Birliği (KÜB) Başkanı Prof. Dr. Asım Vehbi, beraberindeki KÜB heyetiyle birlikte Türkiye Cumhuriyeti Yükseköğretim Kalite Kurulu (YÖKAK) Başkanı Prof. Dr. Ümit Kocabıçak’ı Ankara’da ziyaret etti.
KÜB Başkanı Prof. Dr. Vehbi’den YÖKAK Başkanı’na Ziyaret

Arkın Yaratıcı Sanatlar ve Tasarım Üniversitesi (ARUCAD) Rektörü ve Kıbrıs Üniversiteler Birliği (KÜB) Başkanı Prof. Dr. Asım Vehbi, beraberindeki KÜB heyetiyle birlikte Türkiye Cumhuriyeti Yükseköğretim Kalite Kurulu (YÖKAK) Başkanı Prof. Dr. Ümit Kocabıçak’ı Ankara’da ziyaret etti.

 

 

ARUCAD Rektörü ve KÜB Başkanı Prof. Dr. Asım Vehbi, KÜB Genel Sekreteri Girne Amerikan Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Serdar Yurtsever ve KÜB Yönetim Kurulu Üyesi Kıbrıs İlim Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Yadigar İzmirli ile YÖKAK Başkanı Prof. Dr. Ümit Kocabıçak’ı makamında ziyaret etti. Gerçekleştirilen görüşmede, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ndeki üniversitelerin kalite standartları detaylı olarak ele alındı ve yükseköğretimin geleceği değerlendirildi. Ayrıca, üniversitelerin eğitim kalitesini artırmak için yapılacak çalışmalar ve YÖKAK ile olası işbirlikleri üzerinde duruldu.

 

Prof. Dr. Asım Vehbi, görüşmenin KKTC’deki yükseköğretim kurumlarının kalite standartlarını geliştirmek adına önemine değinerek şu ifadeleri kullandı: “KÜB olarak üniversitelerimizin eğitim kalitesini arttırma ve uluslararası standartlarda öğrenci yetiştirme hedefiyle hareket ediyoruz. Bu amaca hizmet edecek her türlü girişim ve işbirliğine önem veriyoruz.”

 

Vehbi, Ankara’daki temaslarına Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Yürütme Kurulu Üyesi Prof. Dr. Arif Bilgin’i ziyaret ederek devam etti. Görüşmede, KKTC’de yükseköğretime dair güncel konular üzerinde fikir alışverişinde bulunuldu.

 

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