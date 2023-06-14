KULİS: Ali Başman kazanırsa UBP YDP ile yollarını ayırabilir...
25 Haziran'da yapılacak olan ara seçimlere doğru siyasi kulisler hareketlendi.
Kulislerde konuşulanlara göre UBP'nin 25 Haziran ara seçimlerinde aday gösterdiği iş insanı Ali Başman'ın kazanması durumunda hükümette YDP ile yollarını ayırabileceği konuşuluyor.
Başman'ın kazanması durumunda UBP 50 kişilik Meclis'te 25 milletvekiline sahip olacak.
Şu an Meclis'te UBP 24, CTP 18, DP 3, YDP 2 ve Bağımsızlar 2 kişi ile temsil ediliyor.
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.