Kurban Bayramı 28 Haziran Çarşamba günü başlayacak

İslam inancına göre, Allah'a yakınlaşmak anlamına gelen "kurban", Allah'ın rızasını kazanmak için ibadet amacıyla belirli şartları taşıyan hayvanları usulüne uygun kesmeyi ifade ediyor.

Arife günü 27 Haziran Salı olan Kurban Bayramı, 1 Temmuz Cumartesi sona erecek.

Türkiye Diyanet İşleri Başkanlığının bayrama yönelik hazırlıkları da sürüyor. Başkanlık, bu yıl vekalet yoluyla kurban kesim bedelini yurt içinde 5 bin 950, yurt dışında 2 bin 750 lira olarak belirledi.

Türkiye'den kutsal topraklara giden 83 bin 430 kişi hac ibadetini yaparak kurbanlarını burada kesebilecek.