  • BIST 5.287,14
  • Altın 1464.808
  • Dolar 23.5453
  • Euro 25.7348
  • Lefkoşa 32 °C
  • Mağusa 31 °C
  • Girne 30 °C
  • Güzelyurt 31 °C
  • İskele 31 °C
  • İstanbul 26 °C
  • Ankara 20 °C
SON DAKİKAAkdeniz'de 4.2 büyüklüğünde deprem

Kurban Bayramı 28 Haziran Çarşamba günü başlayacak

» »
Müslümanlar için büyük öneme sahip 4 günlük Kurban Bayramı 28 Haziran Çarşamba günü başlayacak.
Kurban Bayramı 28 Haziran Çarşamba günü başlayacak

İslam inancına göre, Allah'a yakınlaşmak anlamına gelen "kurban", Allah'ın rızasını kazanmak için ibadet amacıyla belirli şartları taşıyan hayvanları usulüne uygun kesmeyi ifade ediyor. 

Arife günü 27 Haziran Salı olan Kurban Bayramı, 1 Temmuz Cumartesi sona erecek. 

Türkiye Diyanet İşleri Başkanlığının bayrama yönelik hazırlıkları da sürüyor. Başkanlık, bu yıl vekalet yoluyla kurban kesim bedelini yurt içinde 5 bin 950, yurt dışında 2 bin 750 lira olarak belirledi. 

Türkiye'den kutsal topraklara giden 83 bin 430 kişi hac ibadetini yaparak kurbanlarını burada kesebilecek. 

Etiketler: , , , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Bülent Ecevit Anadolu Lisesi’nin mezuniyet törenine katıldı21 Haziran 2023 Çarşamba 11:37
  • KTOEÖS’ten okul idarelerine çağrı21 Haziran 2023 Çarşamba 11:30
  • Seyir Halinde Araç Alev Aldı21 Haziran 2023 Çarşamba 11:14
  • Cumhurbaşkanı Tatar: Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti daha da güçlenerek yoluna devam edecek21 Haziran 2023 Çarşamba 11:05
  • Alkollü Sürücü Kaza Yaptı21 Haziran 2023 Çarşamba 10:39
  • Ara seçim pazar günü yapılacak... Bir milletvekili ve bir muhtar seçilecek21 Haziran 2023 Çarşamba 10:32
  • Polis-Halk Koşusunda Ertan Fellahoğlu 3. Oldu21 Haziran 2023 Çarşamba 10:14
  • Gönyeli-Alayköy'de Kaçak Yapıya Geçit Yok!21 Haziran 2023 Çarşamba 09:56
  • Üstel müjdeyi verdi: Kablo ile elektrik için tarihi adım...21 Haziran 2023 Çarşamba 09:53
  • Başbakan Ünal Üstel müjdeyi verdi: Kablo ile elektrik için tarihi adım...21 Haziran 2023 Çarşamba 09:33
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 - +90 533 851 38 51 Faks : haber@detaykibris.com
    Haber Scripti