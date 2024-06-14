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Kuzu hırsızları Cezaevi'ne gönderildi!

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Akıncılar'da Margo Çiftliğinde meydana gelen hayvan hırsızlığıyla ilgili E.D, A.G, K.Ö, E.D ve hırsızlık mal kabulü suçundan tutuklanan İ.E yeniden mahkemeye çıkarıldı.
Kuzu hırsızları Cezaevi'ne gönderildi!

Demirhan Polis Karakolunda görevli polis memuru İbrahim Bulak mahkemede olguları aktardı. Polis, 25 Mayıs- 4 Haziran 2024 tarihileri arasında saat 23.50 sıralarında Akıncılar’da Margo Çiftliği diye bilenen yerde Y.P’ye ait mandıra içerisine giren K.Ö, A.G, E.D ve E.D’nın 30 adet kuzuyu araca yükledikten sonra, ambarın kilidini kırarak içeri girdiklerini ve kamera kayıt cihazını da alarak, çıkış yaptıklarını söyledi. 

Polis, zanlılar K.Ö ve A.G'nın 8 Haziran’da, Dolat ve Diker’in de 9 Haziran’da tutuklandığını belirtti.

Polis memuru, zanlı İ.E'nin ise zanlıların çaldığı 40 bin TL değerindeki 4 kuzuyu piyasa değerinin altında 18 bin TL’ye alarak, hırsızlık mal kabulü suçunu işlediğini söyledi.

Soruşturmanın tamamlandığını kaydeden polis, zanlıların teminata bağlanmasını talep etti.

Huzurundaki şahadeti değerlendiren Yargıç Zehra Yalkut Bilgeç, A.G, K.Ö, E.D'nin ardından E.D'nin40’ar bin TL nakit teminat yatırması, her biri için ikişer kefilin 400’er bin TL kefalet senedi imzalaması, yurt dışı çıkış yasağı ve haftada bir gün ıstap-ı vücut şartlarıyla tutuksuz yargılanmalarına emir verdi.

Yargıç, İzzet Ertulga’nın yargılanıncaya değin yurtdışına çıkışını yasaklayarak, 20 bin TL nakit teminat yatırması, iki kefilin 300’er bin TL kefalet senedi imzalaması, haftada bir gün en yakın polis karakoluna ispat-ı vücutta bulunması koşulu ile tutuksuz yargılanmasına emir verdi. Yargıç, zanlı Penn’in ise 2 ayı aşmayacak süreyle cezaevine gönderilmesine karar verdi.

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