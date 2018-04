"Lapta Belediyesi yönetimine güven kalmadı!"

Bağımsız Belediye Başkan Adayı Mustafa Aktuğ, basın açıklaması yaparak, 2018 yerel seçimlerinde, Lapta Belediye başkanlığı için adaylığını koyduğunu ifade etti.

Aktuğ, seçim sürecinde basın mensuplarına yola çıkış öyküsünü aktararak, “Lapta Bölgesi, tüm renklerin en güzel biçimde buluştuğu, özgün çevresel yapısı ve sosyo - kültürel oluşumundan dolayı ülkemizin en müstesna köşelerinden biridir. Bu sebepten ötürüdür ki logomuz 7 farklı renkten oluşmaktadır. Renkleri oluşturan figürler ise insanları temsil etmektedir. Bu renkler gelecek dönemde her kesimden insanın el ele vererek tek merkez yani Lapta bölgesi odaklı çalışacağını simgeler. İnsan figürleri ve merkez arasındaki çizgiler ise merkezin her kesimden insana ve Laptaya bağlı her köye eşit hizmet götüreceğini simgeler” ifadelerini kullandı.

Slogan

Yola çıkış sloganını, “Geliyoruz” olarak belirlediğini açıklayan Mustafa Aktuğ, sloganın anlamını; halkın Lapta yönetimine geleceğini yansıttığını belirterek, “Biz halkız, daha güzel bir Lapta için geliyoruz’ sloganımızın açık mesajıdır” diye ifade etti.

Renkler

Mor ve fuşya renklerinden oluşan kampanyada ana renklerin anlamını açıklayan Aktuğ, “Mor renk tutkuyu simgeler, biz Lapta’ya tutkuluyuz, aşığız ve mor rengimiz bu aşkımızın ve tutkumuzun simgesidir. Fuşya rengimiz ise baharın simgesidir ve Lapta beldesine yeni bir bahar geleceğinin habercisidir. Lapta bölge insanı bu özgün yapı içerisinde, üretkenliğini doğayla bütünleştiren, sıcakkanlı ve özgüveni yüksek bireylerdir. Bölgemizin insanları her şeyin en iyisini, en güzelini haketmektedir” ifadelerini kullandı. Mustafa Aktuğ, Lapta’nın ve bağlı köylerinin yerel yönetim anlamında yeterli ve kaliteli hizmeti almadığını beliterek, “Bunu görmek ve duymak için sokaklarda biraz dolaşmanız ve yerli halkla biraz sohbet etmeniz yeterli olacaktır” diye açıkladı.

Aktuğ: “Günümüz belediyeciliği, ben değil “BİZ”dir”

Günümüz belediyeciliğinin sadece evsel atık toplamak, su tedarik etmek ve ağır aksak bunların tahsilatını yapmaktan daha öte olduğunu belirten Aktuğ, “Ekonomik, sosyo - kültürel ve toplumsal yaşamın gerektirdiği her alanda, yerel dokuya uygun, sürdürülebilir projeler üretmek belediyelerin görevidir. Kendi ayakları üzerinde durabilecek bir belediye, ben bilirim ben yaparım mantığıyla değil, bölge insanının katılımı, merkezi idarenin rehberliği ile birlik olarak ve ortak akılla hareket ederek yaratılabilir . Yani günümüz belediyeciliği, ben değil “BİZ”dir” ifadelerini kullandı.

“Halkınıza bu yöntemle düzgün hizmet verebilirsiniz”

İnsan haklarına dayanan, adil, eşit, dürüst, saydam, güler yüzlü, çözüm ve insan odaklı, yenilikçi, girişimci, sürdürülebilir ve kaliteli hizmet sunan, çağdaş belediyeciliğin yapılabilir olduğuna dikkat çeken Mustafa Aktuğ, “Halkınıza bu yöntemle düzgün hizmet verebilirsiniz. Günümüz belediyeciliği mevcut fiziki ve beşeri kaynakları doğru kullanan, bütçe disiplini ve stratejik planlama ile hareket eden kurumsal bir yapıdır. Mevcut yönetimi bırakın seçim dönemi haricinde proje üretmeyi mevcut projelerini bile koruyamaz duruma gelmiştir” diye açıkladı.

Aktuğ: “Bölge haklının belediye yönetimine güveni kalmadı”

Belediyenin borç yükünün, personel maaşlarındaki gerilikler, sosyal güvenlik kurumlarındaki prim sorunları, kısa sürede ciddi mali disiplinle kontrol altına alınmadığı takdirde, Lapta Belediyesi’nin sonunun da Yenierenköy Belediyesi örneğinden farklı olmayacağını belirten Aktuğ, bölge haklının belediye yönetimine güveni kalmadığını ifade etti. Kuracakları halk konseyi ile Lapta Belediyesi’ni halkla ve bölgedeki sivil toplum örgütleriyle birlikte çözüm odaklı çalışacak ve yaratılan kaosu planlı olarak ortadan kaldıracaklarını belirtti. Lapta ve bağlı köylerinin her köşesine eşit hizmet götürmek arzusunda olduğunu belirten Bağımsız Belediye Başkan Adayı

Aktuğ, “Bizim gailemiz insanımızdır, bizim gailemiz toprağımızdır, bizim gailemiz çevremizdir, bizim gailemiz Lapta’mız ve bağlı köylerimizdir” diye ifade etti.

Aktuğ şöyle devam etti:

“Ortaya koyacağımız vizyon ve misyonumuz ile şu an kilitlenme aşamasına gelen mali yapıyı disipline etmekten başlayarak, bölgemizi, insanımızı refaha taşıyacak gerçekçi projelerimizi de halkımız ve siz değerli basın mensuplarımızla yakın zamanda paylaşacağız. Biz vaat vermiyoruz. Biz gelin bölgemizin geleceğini birlikte inşa edelim, evimizi herkesin kıskanacağı bir yuva haline getirelim diyoruz. Biz, Lapta'ya, Karşıyaka'ya, Kayalar'a, Sadrazamköy'e, Geçitköy'e, Kozanköy’e, Alemdağ'a, Hisarköy'e, Çamlıbel'e, Tepebaşı'na, Karpaşa'ya, Koruçam'a ve Akdeniz'e gelin geleceğe birlikte, el ele yürüyelim diyoruz. Demokrasimizin gereği olan adaylığımızı dahi hazmedemeyip basın açıklaması yapacağımız ilk mekanın sahiplerini tehdit ve baskılarla toplantı salonunu bize vermekten alıkoyan bir zihniyetten bahsediyoruz. Biz bu zihniyete, tehditlerle halkı ezmeye, baskılarla Lapta’mızı yönetmeye, Laptamızın öz kaynaklarını siyasi popülizm YAPARAK hoyratça harcamaya dur demeye geliyoruz. Halkımızın bize olan güven ve desteği ile bölgemizi gerçek sahipleri ile birlikte yönetmeye geliyoruz. Artık zamanı geldi, biz halkız, geliyoruz.