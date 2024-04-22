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Larnaka’da 16 yaşındaki çocuk turistlere bıçak çekti

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Larnaka’da 16 yaşındaki bir çocuğun cumartesi günü adada turist olarak bulunan karı-kocaya, bıçak çekerek, ırkçı söylemlerle tehdit ettiği bildirildi.
Larnaka’da 16 yaşındaki çocuk turistlere bıçak çekti

Larnaka’da 16 yaşındaki bir çocuğun cumartesi günü adada turist olarak bulunan karı-kocaya, bıçak çekerek, ırkçı söylemlerle tehdit ettiği bildirildi.

Haravgi gazetesine göre, karı-koca polise verdiği ifadede, arkadaşlarıyla Larnaka’da gezdikleri sırada 4 kişinin kendilerine yaklaştığını ve aralarından bu gencin ırkçı ifadelerle sözlü saldırıda bulunduğunu, bıçak çektiğini, tehditler savurduğunu belirtti.

Haberde, 16 yaşındaki çocuğun akşam saatlerinde bulunarak gözaltına alındığı ifade edildi.

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