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Larnaka'da 2 eve ateş açıldı

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Larnaka’da dün sabaha karşı saat 01.30 sularında, kimliği belirsiz şahısların iki farklı eve ateş açtıkları ve evlerin hasar görmesine sebep oldukları bildirildi.
Larnaka'da 2 eve ateş açıldı

Larnaka’da dün sabaha karşı saat 01.30 sularında, kimliği belirsiz şahısların iki farklı eve ateş açtıkları ve evlerin hasar görmesine sebep oldukları bildirildi.

Fileleftheros gazetesi, evlerin aynı aileden kişilere ait olduğunu ve otomatik silahla açılan ateşte, evlerin önünde park halinde bulunan arabaların da zarar gördüğünü yazdı.

Haberde, olayla ilgili polis soruşturmasının sürdüğü belirtildi.

KUNDAKLAMA

Gazete, bir diğer haberinde ise, Limasol’da dün sabaha karşı, 46 yaşındaki bir Rum’un evinin, kimliği belirsiz şahıslarca kundaklandığını yazdı.

Haberde, iki katlı evin alt katında oturan söz konusu şahsın, yangını fark eder etmez itfaiyeyi aradığı ve kendisinin de yangına müdahale ettiği belirtildi.

Gazete, polisin olay yerinden çeşitli emareler topladığını ve kundaklamayı yapan kişiyi aradığını kaydetti.

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