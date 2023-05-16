LBO Halk Müziği Korosu sezonu “Türkülerle Yolculuk” konseriyle tamamladı

Lefkoşa Belediye Orkestrası (LBO) Halk Müziği Korosu "Türkülerle Yolculuk" konserini yoğun bir katılımla gerçekleştirdi. Kıbrıslı Türk bestecilerin ve Anadolu'nun farklı diyarlarından türkülerin seslendirildiği konserde, ülke sanat yaşamına büyük emekler vermiş olan merhum Bekir Kara anılırken, Kara’nın hayatına ilişkin sunum da yapıldı.

Lefkoşa Atatürk Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilen konserde Aşık Veysel, Aşık Mahzuni Şerif, Musa Eroğlu, Neşet Ertaş gibi ustaların eserlerinin yanı sıra, Kıbrıslı Türk sanatçılardan Turgay Salim Hoşsöz’ün besteleri de yer aldı.



Hasibe Aksaç’ın şefliğini üstlendiği, Yücel Doğan’ın konuk sanatçı olarak katıldığı konserde, merhum Bekir Kara'nın oğluları Cem Kara ve Can Kara'ya anma belgesi, Yücel Doğan’a ise teşekkür belgesi takdim edildi.

Gecede bir konuşma yapan LTB Başkanı Mehmet Harmancı, uzun bir aradan sonra LBO Halk Müziği Korosu’nu dinlemekten büyük keyif duyduğunu belirterek, konserin gerçekleşmesinde emeği geçen herkese teşekkür etti.



Merhum Bekir Kara’yı konuşmasında rahmet anan Başkan Harmancı, ’“Hatırlamak güzeldir ve değerlerimize sahip çıkmak çok önemlidir” dedi.