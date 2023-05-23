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LeBron James'ten emeklilik sinyali

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NBA ekiplerinden Los Angeles Lakers'ın yıldız oyuncusu LeBron James, profesyonel kariyerine devam etme konusunu detaylıca düşüneceğini söyledi.
LeBron James'ten emeklilik sinyali

Amerikan Basketbol Ligi (NBA) ekiplerinden Los Angeles Lakers'ın, Denver Nuggets'a 113-111 yenilerek 4-0 kaybettiği Batı Konferansı final serisinin ardından basın toplantısında konuşan 38 yaşındaki James, bir basın mensubunun "Sezon bitti. Emekliliği düşünüyor musun?" sorusu üzerine, "Açıkçası, basketbola devam konusu üzerine düşüneceğim. Geleceğin ne olacağı belli değil. Bu konuyu detaylıca düşüneceğim." cevabını verdi.

Son üç sezondur şampiyonluğa ulaşamayan Lakers'ın son maçında James, 40 sayı, 10 ribaunt ve 9 asistlik performansına rağmen takımını galibiyete taşıyamamıştı.

Bu sezon Kareem Abdul-Jabbar'ı geçerek NBA tarihinin en skorer oyuncusu konumuna gelen James, 4 kez şampiyonluk sevinci yaşamıştı. 4'er kez NBA Finalleri'nin ve sezonun en değerli oyuncusu (MVP) seçilen James, ABD Milli Takımı'yla iki kez olimpiyat şampiyonluğuna ulaşmıştı.

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