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Lefkoşa Açık Pazarı Her Pazar Yeni Yerinde Kurulacak

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Lefkoşa Açık Pazarı, bu haftadan itibaren her pazar günü Küçük Kaymaklı’da Özker Özgür Caddesi üzerinde inşa edilen “Merkez Lefkoşa”da kurulacak.
Lefkoşa Açık Pazarı Her Pazar Yeni Yerinde Kurulacak

Lefkoşa Açık Pazarı, bu haftadan itibaren her pazar günü Küçük Kaymaklı’da Özker Özgür Caddesi üzerinde inşa edilen “Merkez Lefkoşa”da kurulacak.

 

Lefkoşa Türk Belediyesi’nden yapılan yazılı açıklamada, yeni açık pazar yerinin 12 bin metrekarelik bir alan ve 410 araç kapasiteli park alanına sahip olduğuna işaret edilerek, mimari yapısı ve fiziksel özellikleri sayesinde, esnaf ve tüketicilerin daha rahat koşullara sahip olacağı kaydedildi.

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