Lefkoşa-İskele ana yolunda kaza: 2 kişi yaralandı

Lefkoşa-İskele ana yolu üzerinde saat 13.40 sıralarında meydana gelen trafik kazasında iki kişi yaralandı.
Polis Basın Subaylığı’ndan kazaya ilişkin verilen bilgiye göre, 41 yaşındaki Fatma Tekgöz yönetimindeki GA 219 plakalı salon araç ile iskele istikametine doğru seyrettiği sırada Geçitkale Camisi yakınlarında direksiyon hakimiyetini kaybederek köprünün beton korkuluklarına çarpıp yaklaşık 3 metre yükseklikten aşağı düştü.
Kaza sonucu yaralanan araç sürücüsü Fatma Tekgöz ve araçta yolcu olarak bulunan 36 yaşındaki Mikail Aydın kaldırıldıkları Gazimağusa Devlet Hastanesi’nde yapılan tedavilerini ardından müşahede altına alındı.
Polisin soruşturması devam ediyor.
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