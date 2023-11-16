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Lefkoşa Sanayi Bölgesinde korkutan kaza: 3 yaralı

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Lefkoşa Sanayi Bölgesinde meydana gelen trafik kazasında 3 kişi yaralandı.
Lefkoşa Sanayi Bölgesinde korkutan kaza: 3 yaralı

Lefkoşa'da Sanayi Bölgesi'nde bulunan İntergaz isimli işletme önünde van araç ile salon aracın çarpışması sonucu meydana gelen kazada 3 kişi yaralandı. Yaralılar ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Polis ekibi, kazayla ilgili inceleme başlattı.

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