Lefkoşa Sanayi Bölgesi’ndeki Trafo Merkezi’nde yangın!

Lefkoşa’da Sanayi Bölgesi içerisinde bulunan Trafo Merkezi’nde bugün saat 04.30 sıralarında 132/22 kilovatlık iki ayrı trafoda henüz tespit edilemeyen sebepten dolayı yangın meydana geldi.

Yangın KIB-TEK çalışanlarının müdahalesi ile söndürüldü.

Polis Basın Subaylığı’ndan verilen bilgiye göre, yangın sonucu her iki trafoya ait soğutma işlevi gören toplam dört adet vantilatör ve elektrik aksamları yanarak hasar gördü.

Yangının çıkışı sebebi araştırılıyor.

GÖRSEL: Arşiv