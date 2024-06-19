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Lefkoşa ve Güzelyurt'ta kaza: 2 Sürücü de alkollü çıktı

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Lefkoşa ve Güzelyurt'ta meydana gelen kazalarda yaralanan olmazken, 1 kişi tutuklandı.
Lefkoşa ve Güzelyurt'ta kaza: 2 Sürücü de alkollü çıktı

1.         18.06.2024 tarihinde, saat 16.45 sıralarında, Lefkoşa’da 2. Selim Caddesi boyunca,  Androulla THEODOROU (K-51), 98 mlgr alkollü içki tesiri altında, yönetimindeki KRS 596 plakalı salon araç ile güney istikametine doğru seyrettiği sırada seyretmekte olduğu yol üzerinde bulunan Ledra Palas trafik ışıklarına geldiğinde trafik ışıklarına riayet etmeden dikkatsiz bir şekilde kırmızı ışıkta geçerek, o esnada sağından Memduh Asaf  Sokak boyunca tarafında yeşil ışık yandığı için doğu istikametine doğru seyreden Coşkun GÜREL (E-34) yönetimindeki VM 119 plakalı salon aracın önünü tıkaması sonucu çarpışmışlardır. Kaza sonucu yaralanan olmadı. Yürütülen soruşturma kapsamında KRS 596 plakalı araç sürücüsü Androulla THEODOROU tutuklanmış olup, soruşturma devam etmektedir.

158 Promil alkollü çıktı

  18.06.2024 tarihinde, saat 21.35 sıralarında, Güzelyurt'ta Şht. Ahmet Beyaz Sokak üzerinde İsmet TALAŞ (E-34), 158 mlgr alkol tesiri altında, yönetimindeki SN 461 plakalı araç ile doğu istikametine doğru  dikkatsizce seyrettiği sırada direksiyon hakimiyetini kaybedip yolun sağından çıkarak bir ikametgahın bahçe kapısına çarpıp yoluna devam ederek araç garajının  demir ayaklarına ve evin balkon korkuluklarına çarpıp durmuştur. Kaza sonucu yaralanan olmadı. Soruşturma devam etmektedir.

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