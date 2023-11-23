Lefkoşa'da Alkollü Sürücü Kırmızı Işığa Çarptı: Trafik Kazası

Lefkoşa Dr. Fazıl Küçük Bulvarı'nda Gece Saatlerinde Meydana Gelen Trafik Kazasında Alkol Tesiri Altındaki Sürücü Kırmızı Işığa Aldırmadan Çarptı: Kontrolden Çıkan Araç Reklam Panosuna Çarptı ve Sürücü Tutuklandı!
22 Kasım 2023 tarihinde, saat 23:45 sularında Lefkoşa'da yaşanan olayda, Yusuf DÜNDAR (E-22) idaresindeki KH 088 plakalı araç, 67 miligram alkollü içki tesiri altında doğu istikametine seyir halindeyken Atatürk Stadyumu önündeki trafik ışıklarına ulaştı. Kırmızı ışığa rağmen dikkatsizce yoluna devam eden DÜNDAR'ın aracı, aynı istikamette seyreden Temitope David OLUGBOGİ (E-27) yönetimindeki PF 333 plakalı aracın sol yanına çarptı.
Çarpmanın etkisiyle kontrolsüzce savrulan PF 333 plakalı araç, yolun solundaki reklam panosunun direğine çarpıp durdu. OLUGBOGİ'nin aracı sigortasız olduğu gerekçesiyle sürücüsü tutuklandı. Olayın ardından başlatılan soruşturma devam etmektedir. Kazada herhangi bir yaralanma olmazken, yaşanan bu olay, trafik güvenliği ve alkollü sürüş konularındaki önemli bir hatırlatma niteliğindedir.
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