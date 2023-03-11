Lefkoşa'da araç yangını

Lefkoşa'da, bugün saat 14.30 sıralarında, seyir halindeki araçta yangın çıktı. Yangın bölge sakinleri tarafından söndürüldü.

Polisten alınan bilgiye göre, Ceylan Güçlü kullanımındaki FH 970 plakalı araç ile seyir halinde olduğu sırada, muhtemelen aracın motor bölümündeki elektrik aksamlarının kısa devre yapması sonucu bir yangın çıktı.

Yangın bölge sakinleri tarafından söndürülmüş olup, çıkan yangın sonucu bahse konu aracın motor bölümündeki aküsü, hava filtresi ve plastik aksamları yanarak zarar görürken, çıkan ısıdan dolayı ön kaputu zarar gördü. Soruşturma devam ediyor.