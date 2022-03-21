Lefkoşa’da Bazı Bölgelerde Yarın Elektrik Kesintisi Yapılacak

Orta gerilim elektrik şebekesinde yapılacak bakım onarım çalışması nedeniyle Lefkoşa’da bazı bölgelerde 09:00 ile 16:00 saatleri arasında 1’er saatlik kesinti yapılacak.
Elektrik Kurumu’ndan yapılan açıklamaya göre, belirtilen saatler içinde kesinti yapılacak yerler şöyle:
“Yenişehir Bölgesi, Polis Genel Müdürlüğü, Lefkoşa Polis Müdürlüğü, Lefkoşa Belediye Sarayı ve Civarı, Lefkoşa Surlariçi Bölgesi, Ekonomi ve Enerji Bakanlığı, Golden Tulip Otel ve Güneş Rezidans”
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.