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Lefkoşa’da Bazı Bölgelerde Yarın Elektrik Kesintisi Yapılacak

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Lefkoşa’da Bazı Bölgelerde Yarın Elektrik Kesintisi Yapılacak
Lefkoşa’da Bazı Bölgelerde Yarın Elektrik Kesintisi Yapılacak

Orta gerilim elektrik şebekesinde yapılacak bakım onarım çalışması nedeniyle Lefkoşa’da bazı bölgelerde 09:00 ile  16:00 saatleri arasında 1’er saatlik kesinti yapılacak.


Elektrik Kurumu’ndan yapılan açıklamaya göre, belirtilen saatler içinde kesinti yapılacak yerler şöyle:


“Yenişehir Bölgesi, Polis Genel Müdürlüğü, Lefkoşa Polis Müdürlüğü, Lefkoşa Belediye Sarayı ve Civarı, Lefkoşa Surlariçi Bölgesi, Ekonomi ve Enerji Bakanlığı, Golden Tulip Otel ve Güneş Rezidans”

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