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Lefkoşa’da Geceleyin Ev Açma ve Hırsızlık: Bir Kişi Tutuklandı

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Lefkoşa Göçmen Evleri bölgesinde bir ikametgahtan av tüfeği, cep telefonları, para kasası ve beyaz eşyalar çalındı. Polis, zanlı H.T.'yi tutukladı. Soruşturma sürüyor.
Lefkoşa’da Geceleyin Ev Açma ve Hırsızlık: Bir Kişi Tutuklandı

Geceleyin Ev Açma, İkametgahtan Hırsızlık ve Kasti Hasar: Lefkoşa’da Yaşanan Olay

11.06.2024 tarihinde, saat 01:00 sıralarında, Lefkoşa Göçmen Evleri bölgesindeki bir ikametgaha girildi. Mutfak kapısı hasar verilerek açılan evden av tüfeği, iki cep telefonu, bir para kasası ve çeşitli beyaz eşyalar çalındı. Olayın polisin bilgisine gelmesi üzerine yapılan ileri soruşturmada, H.T. (42) adlı zanlı tespit edilerek tutuklandı. H.T., ev açma, ikametgahtan hırsızlık ve kasti hasar suçlamalarıyla gözaltına alındı. Soruşturma devam ederken, polis olayla ilgili ek deliller ve olası diğer zanlıları araştırıyor. Bu tür suçların önlenmesi için vatandaşların dikkatli olması istendi

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