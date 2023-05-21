Lefkoşa'da hırsızlık: Tahir Uğur Özdiken ve suç ortağı Seyit Dağ'a ek tutukluluk

Lefkoşa'da meydana gelen olayda; “telefon dolandırıcılığı” yapan ve ülkeden çıkış yapmaya çalışırken Ercan Havaalanı’nda tutuklanan zanlı Tahir Uğur Özdiken ve suç ortağı Seyit Dağ'ın tutukluluk süresi uzatıldı.

Dolandırılık suçundan tutuklanan zanlılar Tahir Uğur Özdiken ve Seyit Dağ mahkeme huzuruna çıkarıldı

Mahkemede yeminli şahadet veren polis memuru Ahmet Satur, olguları aktardı.

Polis, huzurda bulunan zanlılar Tahir Uğur Özdiken ve Seyit Dağ’ın Dolandırılık suçundan methaldar olduğunu belirtti.

Polis, 17 Mayıs 2023 tarihinde saat 11.00 raddelerinde Lefkoşa Kızılbaş'dan Girne de sakinler Tahir Uğur Özdiken ve Seyit Dağ’ın çocuk parkı yanındaki kaldırım üzerinde yürümekte olan Blissing Omalade'nin yanına gidip adı edileni dolandırmak kastı ile ilk etepta tasarruflarında bulunan sahte ıphone 14 pro max cep telefonunu satmak istemeleri üzerine adı edilen şahsın parası olmadığını beyan etmesi ve müteakip hileli bir davranış ile sahte ıphone 14 pro max cep telefonunu verip karşılığına ıphone 12 marka cep telefonunu almak suretiyle adı edileni dolandırdıklarını belirtti.

Polis, zanlı Tahir Uğur Özdiken ve Seyit Dağ’ın mahkeme emri gereği aranmakta olduğı esnada 18 Mayıs 2023 tarihinde saat 03.00 raddelerinde Ercan Havaalanı’ndan çıkış yapmaya çalıştıkları esnada tespit edilip tutuklandıklarını söyledi.

Polis, zanlıların 25 günü aşmamak üzere cezaevinde hükümsüz tutuklu kalmalarını talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Zehra Yalkut Bilgeç zanlıların davasında hazır olması maksadı ile 25 günü aşmamak üzere cezaevinde hükümsüz tutuklu kalmasına emir verdi.